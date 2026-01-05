جندوبة: مقتل شاب طعنًا بسكين وإصابة شقيقه والفاعل يلوذ بالفرار

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/648178aa196748.52195195_egnofhpmqjkli.jpg width=100 align=left border=0>

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بفتح بحث تحقيقي، إثر إقدام شاب على قتل صديقه طعنًا بسكين، ثم إصابة شقيقه على مستوى العين عندما حاول التدخّل للدفاع عنه، وذلك على خلفية خلاف نشب بينهم، قبل أن يلوذ الجاني بالفرار إلى وجهة غير معلومة.



وأذنت النيابة العمومية برفع الجثة إلى مصالح الطبّ الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة.







ولا تزال الأبحاث جارية من قبل الوحدات المختصة للقبض على المشتبه به وتقديمه إلى القضاء.

