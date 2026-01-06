محكمة الاستئناف تقرّ الحكم الابتدائي في قضية الغرفة السوداء وتؤكّد سجن جميع المتّهمين ثمانية أعوام

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/hammerright.jpg width=100 align=left border=0>

أقرّت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، مساء اليوم الثلاثاء، الحكم الابتدائي في قضية الغرفة السوداء بـ وزارة الداخلية، والقاضي بالسجن ثمانية أعوام في حقّ جميع المتّهمين، وفق مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.



وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة قد أصدرت، خلال شهر ماي الماضي، أحكاما ابتدائية تقضي بسجن 8 متّهمين لمدة ثماني سنوات، من بينهم قيادات أمنية سابقة، مع الإذن بالنفاذ العاجل ضدّ 3 متّهمين كانوا في حالة فرار.







وتتعلّق التهم الموجّهة إلى المتّهمين بـ اختلاس ورفع وإعدام وتغيير مواد إثبات أو مواد إجراء جنائي، إلى جانب العبث بأوراق ودفاتر وأشياء مودعة بمستودعات عمومية أو مسلّمة لأعوان من السلط العمومية بصفة أمانة.





ويُذكر أنّ قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة الابتدائية بأريانة كان قد تعهّد بالبحث في القضية عقب حجز عدد هام من الوثائق التي كانت مخبّأة داخل أحد المكاتب المغلقة بوزارة الداخلية.



كما طالبت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بالكشف عن هذه الوثائق، معتبرة أنّ لها صلة مباشرة بملفّ اغتيال الشهيدين.

وتتعلّق التهم الموجّهة إلى المتّهمين بـ، إلى جانب العبث بأوراق ودفاتر وأشياء مودعة بمستودعات عمومية أو مسلّمة لأعوان من السلط العمومية بصفة أمانة.ويُذكر أنّ قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة الابتدائية بأريانة كان قد تعهّد بالبحث في القضية عقبالتي كانت مخبّأة داخل أحد المكاتب المغلقة بوزارة الداخلية.كما طالبتبالكشف عن هذه الوثائق، معتبرة أنّ لها صلة مباشرة بملفّ اغتيال الشهيدين.