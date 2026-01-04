بنزرت: العثور على البحارة المفقودين سالمين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6038c9303768e0.50145751_nhjopmelgfiqk.jpg width=100 align=left border=0>

تمكّنت فرق الحرس البحري وجيش البحر من العثور على البحارة المفقودين على متن قاربهم على مسافة 40 ميل من سواحل بنزرت سالمين، حسب أكّده لموزاييك شقيق أحد المفقودين.



وتحوّلت خافرة السواحل التابعة لجيش البحر إلى النقطة التي تمّ العثور فيها على البحارة لإخراجهم.







يُذكر أنّ الثلاثة بحارة انقطعت أخبارهم منذ صباح أمس، بعد أن فقد أهاليهم الاتّصال بهم مما جعلهم يتوجهون إلى السلطات الأمنية التي تحركت بسرعة وكثفت عمليات البحث إلى أن تمّ الإعلان عن العثور عليهم عشية اليوم سالمين.