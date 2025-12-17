مسيرة في قابس ضد التلوث والمطالبة بتفكيك الوحدات ‎

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6942e694a59151.01210865_hojgkepnflmqi.jpg width=100 align=left border=0>

شهدت الاربعاء 17 ديسمبر، مدينة قابس، مسيرة احتجاجية "ضد التلوث" انطلقت من ساحة عين سلام في اتجاه مقر الولاية شارك فيها عدد من النشطاء والمواطنين.

وجدد المحتجون رفع عديد الشعارات الرافضة للوضع البيئي الكارثي بالجهة وكان من أبرز الشعارات المرفوعة "الشعب يريد تفكيك الوحدات" مطالبين رئيس الجمهورية بالندخل العاجل لوضع حدّ للتلوث بالجهة.













