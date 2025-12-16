انطلاق تظاهرة «المواهب الخفية» بالمركب الشبابي بالمرسى
انطلقت بالمركب الشبابي بالمرسى تظاهرة «المواهب الخفية»، وهي مبادرة شبابية تهدف إلى اكتشاف الطاقات الإبداعية لدى الشباب والشابات ودعمها ومرافقتها في مختلف المجالات الفنية والثقافية.
وفي تصريح إذاعي على موجات إذاعة الديوان، أوضحت المكلفة بالإعلام بالتظاهرة آلاء التومي أنّ هذه المبادرة تندرج ضمن مشروع تنشيطي يعنى باكتشاف المواهب وتكوينها ومرافقتها، مشيرة إلى أنّ مجالات المشاركة تشمل بالخصوص الموسيقى، المسرح، الرسم، التعبير الجسدي، الأدب، المهارات الدورية، الذكاء الاجتماعي، والبرمجة.
وبيّنت أنّ التظاهرة شهدت إقبالًا لافتًا، حيث شارك قرابة 200 شاب وشابة إلى جانب عدد من الأولياء، وتم خلال مرحلة الاكتشاف الأولى انتقاء 86 مشاركًا للمرور إلى المراحل الموالية، على أن يتم في النهاية اختيار 50 شابًا وشابة للانخراط في مرحلة التكوين والمرافقة.
وأشارت التومي إلى أنّ التظاهرة تمرّ بعدّة مراحل، تنطلق بالتعريف بالمشروع وفتح باب التسجيل، ثم مرحلة الاكتشاف، تليها مرحلة التكوين والمرافقة التي تمثل المحور الأساسي للمبادرة، قبل الوصول إلى مرحلة الإعداد لمهرجان الإبداع الشبابي، الذي سيُختتم بتقييم التجربة وتكريم المشاركين وتقديم توصيات لاستدامة المشروع.
وأكدت المتحدثة أنّ الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو تعزيز ثقة الشباب في قدراتهم، وصقل مهاراتهم، وتشجيعهم على روح المبادرة والابتكار، مع الحرص على مرافقتهم إعلاميًا وإبراز إبداعاتهم في الفضاء العام.
وفي ختام تصريحها، ثمّنت آلاء التومي دعم الإدارة العامة للشباب والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة، مؤكدة أنّ تظاهرة «المواهب الخفية» تمثل فرصة حقيقية للشباب لإبراز طاقاتهم وبناء مسارات إبداعية واعدة.
