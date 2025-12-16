انطلاق تظاهرة «المواهب الخفية» بالمركب الشبابي بالمرسى

وبيّنت أنّ التظاهرة شهدت إقبالًا لافتًا، حيث شارك قرابةإلى جانب عدد من الأولياء، وتم خلال مرحلة الاكتشاف الأولى انتقاءللمرور إلى المراحل الموالية، على أن يتم في النهاية اختيارللانخراط في مرحلة التكوين والمرافقة.وأشارت التومي إلى أنّ التظاهرة تمرّ بعدّة مراحل، تنطلق بالتعريف بالمشروع وفتح باب التسجيل، ثم مرحلة الاكتشاف، تليها مرحلة التكوين والمرافقة التي تمثل المحور الأساسي للمبادرة، قبل الوصول إلى مرحلة الإعداد لمهرجان الإبداع الشبابي، الذي سيُختتم بتقييم التجربة وتكريم المشاركين وتقديم توصيات لاستدامة المشروع.وأكدت المتحدثة أنّ الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو، مع الحرص على مرافقتهم إعلاميًا وإبراز إبداعاتهم في الفضاء العام.وفي ختام تصريحها، ثمّنت آلاء التومي دعموالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة، مؤكدة أنّ تظاهرة «المواهب الخفية» تمثل فرصة حقيقية للشباب لإبراز طاقاتهم وبناء مسارات إبداعية واعدة.