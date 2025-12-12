الصحبي بكّار: حمدي المدب تدخّل لإقناعي بسحب شكاية ضدّ محب للنادي الإفريقي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693c0f7bea6db2.56679991_pegqonifhjkml.jpg width=100 align=left border=0>

أفاد المقدّم الرياضي الصحبي بكّار، في مداخلة عبر أمواج راديو ماد، أنّ رئيس هيئة الترجي الرياضي التونسي حمدي المدّب كان وراء تدخّل مباشر لإقناعه بسحب الشكاية التي تقدّم بها ضدّ أحد أحباء النادي الإفريقي، بعد تورّط الأخير في التهجّم عليه.



وأوضح بكّار أنّ المدّب اتّصل به شخصيًا وطلب منه التراجع عن التتبّع، مشيرًا إلى أنّه رفض ذلك في البداية قبل أن يوافق "على مضض".









وأضاف بكّار أنّ الشاب المعتدي كان على أبواب الزواج، وهو ما جعله يقرّر في نهاية المطاف سحب الشكاية مراعاة لظروفه الاجتماعية.



وأكد أنّ مبادرته جاءت "من باب الإنسانية"، رغم ما تعرّض له من اعتداء.

