Babnet   Latest update 15:04 Tunis

الصحبي بكّار: حمدي المدب تدخّل لإقناعي بسحب شكاية ضدّ محب للنادي الإفريقي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693c0f7bea6db2.56679991_pegqonifhjkml.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 12 Decembre 2025 - 13:45 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أفاد المقدّم الرياضي الصحبي بكّار، في مداخلة عبر أمواج راديو ماد، أنّ رئيس هيئة الترجي الرياضي التونسي حمدي المدّب كان وراء تدخّل مباشر لإقناعه بسحب الشكاية التي تقدّم بها ضدّ أحد أحباء النادي الإفريقي، بعد تورّط الأخير في التهجّم عليه.

وأوضح بكّار أنّ المدّب اتّصل به شخصيًا وطلب منه التراجع عن التتبّع، مشيرًا إلى أنّه رفض ذلك في البداية قبل أن يوافق "على مضض".



وأضاف بكّار أنّ الشاب المعتدي كان على أبواب الزواج، وهو ما جعله يقرّر في نهاية المطاف سحب الشكاية مراعاة لظروفه الاجتماعية.

وأكد أنّ مبادرته جاءت "من باب الإنسانية"، رغم ما تعرّض له من اعتداء.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320132


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 12 ديسمبر 2025 | 21 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:05
14:46
12:20
07:23
05:50
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet19°
19° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-11
20°-13
20°-14
19°-15
22°-16
  • Avoirs en devises
    24769,9

  • (11/12)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41550 DT        1$ =2,93452 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11/12)   2234,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:04 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :