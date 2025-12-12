تسليط الضوء على الذكاء الاصطناعي في خدمة الكتابة العلمية خلال المؤتمر 50 للطب للجمعية التونسية للعلوم الطبية

تحت شعار "من الذكاء الاصطناعي إلى الذكاء العملي في الكتابة العلمية"، انطلقت اليوم الجمعة بتونس، فعاليات المؤتمر الوطني 50 للطب، الذي تنظمه الجمعية التونسية للعلوم الطبية، على مدار يومين بحضور باحثين وأطباء وأساتذة وطلبة طب.



ويتضمن برنامج هذا اللقاء العلمي الملتئم تحت إشراف جامعة تونس المنار وكلية الطب بتونس، سلسلة محاضرات وورشات عمل وموائد مستديرة تتناول الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي في البحث وأخلاقيات استخدامه إضافة إلى أفضل الممارسات من أجل كتابة علمية دقيقة.



وبينت رئيسة الجمعية التونسية للعلوم الطبية ليليا زخامة، أن تركيز المؤتمر على الكتابة العلمية وعلاقتها بالذكاء الاصطناعي، ينبع من اهتمام الجمعية بمسألة الكتابة العلمية التي تقوم على قواعد معينة وتختلف عن الكتابة الأدبية والصحفية.ولاحظت أن استعمال الذكاء الاصطناعي في الكتابة العلمية له عديد الايجابيات التي تتجاوز سلبياته، حيث يساهم في تسهيل عملية الكتابة منذ بداية بلورة فكرة البحث وصولا إلى كيفية البحث عن المصادر والمراجع وتجميع البيانات وتبويبها، وهو ما يساهم في تعزيز نشر العمل البحثي في مجلات مرموقة دولية.ويمثل هذا المؤتمر موعدا هاما لتبادل المعارف وتقاطع التجارب والتفكير الجماعي في مستقبل نشر الكتابة العلمية في العصر الرقمي.وذكرت زخامة بأن الجمعية التونسية للعلوم الطبية، هي أقدم جمعية تُعنى بالطب في تونس وفي افريقيا، حيث تأسست سنة 1902، وظلت ناشطة بفضل منشوراتها الطبية في مجلتها العلمية الخاصة "تونس الطبية" la Tunisie médicale وهي المجلة الوحيدة المفهرسة في المغرب العربي وفي البلدان الافريقية الناطقة بالغة الفرنسية حيث تخضع لعملية تقييم جودة صارمة وتُدرج في قواعد بيانات عالمية مرموقة، وفق تصريحها.وبينت رئيسة الجمعية أن الأعمال البحثية التي ستعرض خلال هذا المؤتمر سيتم نشرها في المجلة الخاصة بالجمعية، مشيرو إلى أن هذا المؤتمر سيساهم أيضا في التعريف بالتطبيقات والبرامج المجانية التي يوفرها الذكاء الاصطناعي من أجل تسهيل عملية الكتابة العلمية.كما يتضمن برنامج اختتام هذا الحدث تكريم 5 أطباء باحثين تونسيين، بعد تصنيفهم ضمن أفضل 2 بالمائة من الباحثين الأكثر ظهورا في المجلات العلمية في العالم، وفق ما أفادت به زخامة، معتبرة أن هذا التصنيف العالمي يشكل تشريفا لتونس، فقد تم اختيار الأطباء التونسيين الخمس من بين ملايين الباحثين في المجال الطبي.وأضافت إنه ستٌمنح خلال هذا المؤتمر العلمي جائزة لأفضل مساهمة علمية طبية تونسية لسنة 2024 بالنسبة للأطباء والباحثين، والتي تسند بناء على معايير صارمة من بينها طرافة موضوع البحث ودقة المنهجية وجودة الكتابة العلمية.