10 سنوات سجنا لشاب اعتدى على والدته المسنّة بقضيب حديدي

Publié le Vendredi 12 Decembre 2025
      
أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الخميس، حكما يقضي بسجن شاب لمدة 10 سنوات بعد إدانته بالاعتداء على والدته المسنّة بواسطة قضيب حديدي على مستوى الرأس، إضافة إلى تعذيبها، وذلك على إثر خلافات معها بسبب رفضها منحه المال.

وبيّنت الأبحاث أنّ المتهم من متعاطي المواد المخدّرة والخمور، وفق ما أكده مصدر قضائي لاذاعة الديوان.



Heure à Tunis :