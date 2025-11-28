Babnet   Latest update 09:16 Tunis

سعيّد للأطراف الأوروبيّة: 'إذا أردتم تلقين تونس الدروس فلْتنظروا إلى تاريخها أوّلاً'

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692950dbb8a1d6.16247820_ifhlokjgnmpqe.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 28 Novembre 2025 - 08:33 قراءة: 1 د, 9 ث
      
وجّه رئيس الجمهورية قيس سعيّد رسالة شديدة اللهجة إلى بعض الأطراف الأوروبية، معتبرًا أنّ ما يصدر عن البرلمان الأوروبي من نقاشات حول الوضع في تونس يمثّل "تدخّلًا سافرًا في الشأن الداخلي".

وخلال لقائه بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، شدّد سعيّد على أنّ تونس ترفض أي وصاية أو تعليمات، مضيفًا:

"إذا كانوا يريدون تلقين تونس الدروس، فليطّلعوا على تاريخها ومواقفها وإرادة شعبها… لعلّهم يفقهون".

أخبار ذات صلة:
رئيس الجمهورية يُكلّف النفطي بتوجيه احتجاج شديد اللهجة إلى ممثّلة دولة أجنبية...

وأضاف رئيس الجمهورية أنّ بعض الأطراف الخارجية تتعامل بعقلية قديمة، وكأنّ تونس "تلميذ يتلقى العلامات أو شهادات الاستحسان والتوبيخ"، مشيرًا إلى أنّ هذه الذهنيات لم يعد لها مكان، قائلاً:
"فليستفيقوا من أضغاث الأحلام".

وأكد سعيّد أن تونس قادرة على أن تقدّم الدروس في مجالي الحقوق والحريات، لا أن تتلقاها، مضيفًا أنّ الإرادة الوطنية المستقلة خط أحمر لا يمكن التنازل عنه.

وفي سياق متصل، كشف رئيس الجمهورية أن اختيار بعض الأطراف الخارجية لتاريخ معيّن لإثارة موضوع تونس كان مرتبًا له مسبقًا، غير أنّ القرارات القضائية التي صدرت في اليوم نفسه جاءت "تأكيدًا على استقلالية القرار الوطني".

كما كلّف سعيّد وزير الخارجية بتوجيه احتجاج شديد اللهجة إلى إحدى ممثلات دولة أجنبية معتمدة بتونس، بسبب "عدم احترامها للأعراف الدبلوماسية" خلال تعاملها مع المؤسسات التونسية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319340


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 28 نوفمبر 2025 | 7 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:06
14:46
12:14
07:11
05:39
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet16°
10° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
17°-11
19°-11
18°-11
19°-12
  • Avoirs en devises
    24841,2

  • (27/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41331 DT        1$ =2,94916 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27/11)   1021,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:16 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*