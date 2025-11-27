تعمّق العجز التجاري لتونس… استاذ الاقتصاد حاتم فتح الله يوضّح الأسباب والحلول

قدّم برنامج "60 دقيقة" على إذاعة الديوان أف أم، من تقديم هدى الورغمي، قراءة تحليلية لمحتوى تقرير البنك الدولي الأخير حول الوضع التجاري في تونس، والذي كشف عن تعمّق العجز التجاري خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 نتيجة ركود الصادرات وارتفاع الواردات.



وكان ضيف البرنامج الخبير المحاسب والأستاذ الجامعي حاتم فتح الله، الذي قدّم قراءة معمّقة في مؤشرات التقرير وأسباب الأزمة التجارية الهيكلية.



عجز هيكلي يتعمّق… والصادرات في حالة ركود



فجوة كبيرة بين القطاعات المصدّرة وتلك الموجّهة للسوق المحلية



قطاعات تمثّل فرصة ضائعة



الخدمات والتحويلات لا تغطي العجز



خلاصة الخبير: تونس دولة غنيّة… لكن تحتاج إرادة



"تونس ليست دولة فقيرة، بل دولة غنية بالإمكانات. لكن دون إرادة، ودون استثمار في القطاعات الحيوية، ودون ترشيد للواردات، لن يتغير شيء."

أوضح البنك الدولي أن العجز التجاري بلغمقابلفي الفترة نفسها من 2024.الصادرات بقيت شبه جامدة عند، في حين ارتفعت الواردات بــ، وهو ما ساهم في تعميق الفجوة.وفي هذا السياق، أكد حاتم فتح الله أنّ تونس "تقارن عجزًا بعجز"، وأنّبسبب:* ضعف تنويع قاعدة الإنتاج* الارتهان الكبير لواردات الطاقة* استيراد مواد أساسية لا يمكن الاستغناء عنها (قمح، حبوب، أدوية…)* تراجع الإنتاج المحلي في قطاعات استراتيجية مثل الفسفاطوأشار إلى أنّأظهر التقرير فرقًا واسعًا بين:التي سجّلتمن الناتجالتي حققتمن الناتجويعود ذلك إلى أداء الصناعات الميكانيكية والكهربائية وقطاع النسيج، وهي قطاعات تعتمد أساسًا على مؤسسات أجنبية منتصبة في تونس.شدّد الخبير على أنّ تونس تمتلك ثروات وقدرات كان يمكن أن تجعلها دولة مصدّرة كبرى، لكنوغياب رؤية صناعية قادا إلى خسارة فرص مهمة، مثل:رغم امتلاك البلاد أكثر من 3000 ساعة شمسية سنويًابدل بيعه خامًاإلى منتجات ذات قيمة مضافةوتطوير علامات تجارية تونسية قويةوقال فتح الله إن تونس "تُصدّر اليوم العديد من ثرواتها خامًا، وتُفوّت في القيمة المضافة التي تذهب إلى دول أخرى".رغم ارتفاع:* عائدات السياحة إلى* تحويلات التونسيين بالخارج إلىفإنها تبقى غير كافية للحد من العجز التجاري للسلع، مما أدّى إلىاختتم حاتم فتح الله مداخلته بالتأكيد على أنّ:وأضاف أن الحلول معروفة ومذكورة في عديد الدراسات، "لكن المطلوب اليوم هووتحويلها إلى نتائج ملموسة".