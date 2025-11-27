كتاب جديد للمولدي قسومي: الانتقال المجتمعي المعطّل … بحثٌ في عوائق الاجتماع السياسي التونسي

صدر للباحث في علم الاجتماع السياسي المولدي قسومي عملٌ فكريّ جديد بعنوان "الانتقال المجتمعي المعطّل: قراءة في نواطم الاجتماع السياسي المثقلة" عن دار الكتاب تونس، وهو مؤلَّف يضيف لبنة جديدة في مسار النقاش حول طبيعة التحوّلات التي عرفها المجتمع التونسي خلال العقود الأخيرة، وحدود المسار السياسي الذي أعقب الثورة.



ينطلق الكتاب من سؤال جوهري:ويقدّم المؤلف قراءة معمّقة فيالتي عطّلت هذا المسار، مركّزا على فجوة الثقة بين الدولة والمواطن، وتعثّر الإصلاحات الاقتصادية، وتراجع الأداء السياسي، إضافة إلى حالة الاستقطاب التي أضعفت إمكانيات البناء المشترك.يذهب قسومي إلى أنّ ما شهدته تونس من اهتزازات اجتماعية وسياسية لا يمكن فهمه دون تحليل ما يسميه بـ، وهي جملة الأعطاب المتراكمة التي حالت دون تحويل الثورة إلى مشروع مجتمعي متجذّر، من بينها:* هشاشة المؤسسات السياسية وتذبذبها* ضعف الثقافة التشاركية* غياب عقد اجتماعي جديد يوحّد الفئات والجهات* تفاقم الأزمات الاقتصادية وتراجع الطبقة الوسطى* انحباس آليات صناعة القرار داخل نخَب غير قادرة على التجديدويرى المؤلف أن الانتقال السياسي ظلّ "مبتورا"، لأنّه لم يستند إلىيعيد بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع على أسس واضحة.يتوقف الكتاب عند إخفاقات التجربة الديمقراطية التونسية، لا بهدف التقليل من مكاسبها، بل لفهموقدرة على تحقيق الرفاه الاجتماعي. ويشير قسومي إلى أنّ الديمقراطية لا تستقيم دون:* مؤسسات قوية* ثقافة مدنية فاعلة* نخب سياسية مسؤولة* ومواطنة نشيطة تدافع عن الصالح العاميدعو الكتاب إلى مراجعة شاملة للنموذج السياسي والاجتماعي، وإلىقادرة على التعامل مع التحديات في عالم سريع التحول. وهو يطرح سؤالا محوريا:الكتاب سيكون بداية الأسبوع القادم في المكتباتالمولدي قسومي هو باحث في علم الاجتماع السياسي بجامعة تونس، وصدر له عدد من المؤلفات في قضايا الدولة، الديمقراطية، الإصلاح السياسي والاجتماعي، والحوكمة. من أعماله:مسار الإصلاح السياسي والديمقراطي* (2021)الديمقراطية التونسية: هل انكسرت أم تتجدد؟* (2023)دولة في مواجهة التحديات*ويُعتبر كتابه الجديد استمرارا لمشروع بحثي يتناولمن منظور علمي تحليلي، مستندا إلى تراكم بحثي يمتد لأكثر من عقدين.