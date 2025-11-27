Babnet   Latest update 21:03 Tunis

افتتاح ملتقى تكويني حول التصرف في الموارد البشرية لفائدة إطارات وزارة العدل بقابس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69289e7f4ee6a7.81377021_nmgfieqlpjkho.jpg width=100 align=left border=0>
تحت إشراف وزيرة العدل، افتُتحت اليوم 27 نوفمبر 2025 بمدينة قابس أشغال الملتقى التكويني حول التصرف في الموارد البشرية، وذلك في إطار تنفيذ مخطط التكوين السنوي لسنة 2025.

الملتقى، الذي تنظمه الإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة العدل، موجّه لفائدة الإطارات القضائية والإدارية بالمصالح المركزية والجهوية، إلى جانب إطارات المحاكم بمختلف أصنافها: التعقيب، الاستئناف، الابتدائية، والعقارية.



وأُلقيت كلمة وزيرة العدل نيابةً عنها من قبل المكلف بتسيير الإدارة العامة للمصالح المشتركة، حيث أكدت الوزيرة في كلمتها على:

* أهمية الإحاطة بالإطارات عبر تطوير مهاراتهم المهنية ودعم قدراتهم في مجال التسيير والتصرف.
* حرص الوزارة على تنفيذ رؤية حديثة للموارد البشرية ترتكز على تكوين مستمر ومتوازن.
* المساهمة الفعّالة لوزارة العدل في إنجاح الاستراتيجية الوطنية لتحديث الوظيفة العمومية.


*.*.*