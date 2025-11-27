تونس – الاتحاد الأوروبي: الذكرى الثلاثون لإعلان برشلونة … منعطف استراتيجي

وات - شهدت العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي في منتصف التسعينات منعطفا حاسما بتوقيع اتفاقية الشراكة التونسية – الأوروبية بتاريخ 17 جويلية 1995.



وأُبرمت هذه الاتفاقية في بروكسيل بعد مفاوضات معمّقة، لتجعل من تونس أول بلد في جنوب المتوسط يعقد شراكة بهذا الحجم مع الاتحاد الأوروبي، فاتحةً الطريق أمام إطلاق المسار الأورومتوسطي رسميا بعد أشهر خلال مؤتمر برشلونة.



الاتفاق المؤسِّس للشراكة الأورومتوسطية وانعكاساته الاقتصادية



الميثاق من أجل المتوسّط: مرحلة جديدة للتعاون



ثلاثون سنة بعد إعلان برشلونة: دلالات متجددة



بعد ثلاثة عقود: ركيزة ثابتة للعلاقات التونسية – الأوروبية



ودخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ سنة 1998، واضعة أسس تعاون شامل بين تونس وبروكسيل، من خلال إنشاءتشمل أغلب المنتجات الصناعية، إضافة إلى إرساء إطار موسّع للتشاور يشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. كما تم بعث لجان مشتركة لتأمين متابعة تنفيذها وترسيخ هذا التعاون على المدى الطويل.اقتصاديا، أتاحت الاتفاقية لتونس نفاذا مميزا إلىالتي تُعدّ من أبرز وجهات صادراتها، خاصة في مجالات النسيج والصناعات الغذائية والميكانيكية والكهربائية.وفي المقابل، شرعت تونس تدريجيا في فتح سوقها الداخلية، مستفيدة من برامج أوروبية مكثفة هدفت إلىوتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات.أما سياسيًا، فقد أسست الاتفاقية لآلية حوار دوري حول قضايا الحوكمة والحقوق الأساسية والأمن الإقليمي، في إطار علاقة قائمة على التشاور المستمر، بما يواكب التحوّلات السياسية في تونس وتغيّر أولويات الاتحاد الأوروبي.في السنوات الأخيرة، طرح الاتحاد الأوروبي مبادرةبهدف تنشيط التعاون الإقليمي لمواجهة تحديات متصاعدة في جنوب المتوسط، تشمل ضغوط الهجرة، والانتقال الطاقي، والأمن الغذائي، والهشاشة المناخية.ويهدف هذا الميثاق إلى صياغة إطار تعاون أكثر توازنا، قائم علىودعم قدرة الاقتصادات على الصمود. وتعتبر تونس هذا المشروع فرصة لإعادة تحديث أدوات التعاون الموروثة من التسعينات وملاءمتها مع المتغيرات الجيوسياسية الراهنة.شهدت الذكرى الثلاثون لإعلان برشلونة سلسلة فعاليات دبلوماسية وأنشطة تذكارية أعادت تقييم طموحات الشراكة الأورومتوسطية التي أُطلقت سنة 1995. ويخضع هذا الإطار اليوم لقراءة جديدة في ظلّ التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية المطروحة على ضفّتي المتوسط.وبالنسبة لتونس، تكتسي هذه المناسبة أهمية خاصة باعتبارها أول دولة تُبرم اتفاق شراكة شامل مع الاتحاد الأوروبي، في خطوة أكدت ريادتها في المنطقة. وقد شددت النقاشات المرتبطة بهذه الذكرى على ضرورةعبر تعزيز مبادئ التنمية المشتركة والشراكة المتوازنة.رغم التحولات العميقة التي عرفتها المنطقة، ما تزال اتفاقية الشراكةللعلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي، حيث تواصل توجيه مسار التعاون الثنائي.ويعمل الجانبان اليوم على إعادة صياغة شراكتهما حول أولويات استراتيجية تشمل:، بهدف دعم الاستقرار والازدهار في الفضاء الأورومتوسطي.