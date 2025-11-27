منع صيد “المناني” الصغير الحجم: خبير في البيولوجيا البحرية يوضح حقيقة الأسماك المتداولة في فيديو أثار الجدل

في إطار برنامج “60 دقيقة” على إذاعة الديوان، من تقديم هدى الورغمي، عاد النقاش إلى الفيديو الذي انتشر مؤخرا على شبكات التواصل الاجتماعي، والذي أظهر بيع كميات كبيرة من أسماك صغيرة الحجم في ميناء سلقطة، قيل إنها من فصيلة المناني المحمية قانونيا. ورغم نفي الاتحاد الجهوي للفلاحين بالمهدية أن تكون الأسماك الظاهرة من النوع الممنوع، فإن الجدل تواصل، مما استوجب توضيحا علميا من أهل الاختصاص.



خبير بيولوجيا بحرية يحسم الجدل



تحذير من استنزاف الثروة السمكية



“نحن بصدد تدمير مخزون السنوات القادمة… ما نراه اليوم غير معقول، وهذه ممارسات تهدد الأجيال المقبلة”.

دعوة إلى رقابة صارمة وتحيين القانون



وعي المستهلك جزء من الحل



“مش كل شيء يهبط للسوق لازم يتشرا… نحبّو الوعي يتعمم، لأن حماية البحر مسؤولية جماعية”.

استضاف البرنامج الخبير في البيولوجيا البحرية ورئيس جمعية، الذي أكد منذ البداية أن عائلة “المناني” تضممعروفة في السواحل التونسية، من بينها نوع واحدوهووأكد الصغير أن الأسماك التي ظهرت في الفيديو — وخلافا لتصريحات ممثل الاتحاد الجهوي —، مشيرا إلى أن ترويج مثل هذه الكميات يمثل خطرا كبيرا على المخزون السمكي، لأن القانون يشترط ألا يقل الطول الأدنى لصيد المناني عن، بينما تعتمد أغلب الدول المتوسطية مقاييس أكثر صرامة تصل إلىلضمان دورة التكاثر الطبيعية.شدّد المتحدث على أن ترويج هذه الكميات الضخمة من الأسماك الصغيرة يمثلوللمخزون الوطني من الأسماك، مضيفا:وأشار إلى أن استعمال وسائل صيد جديدة مثل "الدرينة" أدّى إلى التقاط أعداد كبيرة من الأسماك الصغيرة غير القادرة على الهروب من الشباك، وهو ما ساهم في انتشار الظاهرة.أكد الخبير أن الرقابة غير كافية، لافتا إلى أن وصول هذه الكميات إلى الأسواق يطرح أسئلة جدية حول:الصادر منذ سنة 1994كما دعا إلى حماية الصيادين الملتزمين بالقانون، وعدم السماح بتجاوزات تضر بالقطاع ككل.ختم الصغير بدعوة المستهلكين إلى عدم شراء الأسماك الصغيرة الحجم، قائلا إن وعي المواطن جزء أساسي في حماية الثروة البحرية، مضيفا: