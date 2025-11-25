إيداع 5 متهمين السجن في قضية تحيّل إلكتروني بقيمة 3 ملايين دينار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6925c844871be9.60600344_hkgjlipfmeqon.jpg width=100 align=left border=0>

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقات إيداع بالسجن في حق خمسة متهمين، من بينهم ثلاثة موظفين سابقين بمؤسسة مالية عمومية، وذلك على خلفية تورّطهم في شبكة تحيّل إلكتروني استهدفت عددا من المواطنين.



ووفق المعطيات الأولية، فقد تمكن أفراد الشبكة من الاستيلاء على مبالغ مالية تقدّر بحوالي ثلاثة ملايين دينار، بعد اعتمادهم أساليب تحيّل تقوم على الاتصال بالضحايا وإيهامهم بالحصول على هدايا فاخرة قادمة من الخارج، ثم مطالبتهم بخلاص معاليم الديوانة عبر بطاقات بريدية تم فتحها باستعمال هويات ضحايا آخرين.









كما كشفت الأبحاث أنّ عناصر الشبكة عمدوا في حالات أخرى إلى إيهام متضررين بأن أحد أقاربهم تم إيقافه في أحد المراكز الأمنية، ليقوموا لاحقًا بابتزازهم ومطالبتهم بتحويل مبالغ مالية بدعوى دفعها لـ"محامين" مزعومين.



وقد أذنت النيابة العمومية بمواصلة التحقيقات للكشف عن بقية الأطراف المحتملة في الملف وتحديد جميع الضحايا.

كما كشفت الأبحاث أنّ عناصر الشبكة عمدوا في حالات أخرى إلىفي أحد المراكز الأمنية، ليقوموا لاحقًا بابتزازهم ومطالبتهم بتحويل مبالغ مالية بدعوى دفعها لـ"محامين" مزعومين.وقد أذنت النيابة العمومية بمواصلة التحقيقات للكشف عن بقية الأطراف المحتملة في الملف وتحديد جميع الضحايا.