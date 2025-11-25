مجموعة التعاون البرلماني مع الدول العربية تعقد لقاء مع وفد من المجموعة البرلمانية للأخوّة والصداقة بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري

عقدت مجموعة التعاون البرلماني مع الدول العربية، صباح الاثنين 24 نوفمبر 2025، اجتماعًا بقصر باردو مع وفد عن المجموعة البرلمانية للأخوّة والصداقة بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري، وذلك في إطار زيارة رسمية يؤديها الوفد إلى تونس. وحضر اللقاء أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية–الجزائرية إضافة إلى ضحى السالمي، النائب مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج والهجرة.







في مستهل الجلسة، أكدت السالميالتي تجمع الشعبين التونسي والجزائري، مشيرة إلى أهمية الروابط الثقافية والاجتماعية المتجذّرة بين البلدين. وشددت على ضرورة، معتبرة أن الزيارات البرلمانية المشتركة تمثّل رافدًا مهمًا لدفع التعاون الثنائي.من جانبه، ذكّر، منسّق مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية الجزائرية، بالزيارة التي أدّتها المجموعة إلى الجزائر في أكتوبر الماضي، مؤكدًا أهمية، خاصة في ما يتعلّق بتطوير آليات التعاون الاقتصادي واللوجستي.أكّد، رئيس المجموعة الجزائرية ورئيس الوفد، وجودبين قيادتي البلدين، داعيًا إلى وضعتدعم عمل اللجان الحكومية وتعزز أطر التعاون.وأشار التبسي إلى أهمية تفعيل الآليات المشتركة القائمة، ومنها:كما شدّد على ضرورة إعادة تشغيلنظرًا لدوره في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمناطق الحدودية وتعزيز السياحة.أعضاء الوفد الجزائري دعوا إلى التسريع بإحداثتكون قاطرة لدفع التعاون ودعم تنفيذ الاتفاقيات، لافتين إلى أهمية العمل البرلماني للتصدي للإشكاليات المطروحة في الملفات الاقتصادية والأمنية والتنموية.كما نوّهوا بالنجاحات المشتركة في، مؤكدين ضرورة تعزيز هذا التعاون المستقبلي.من جهتهم، تطرّق نواب مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية–الجزائرية إلى عدد من الأولويات، أبرزها:والاستفادة من التجربة الجزائرية في الرقمنة والمكننة* دعم الاستثمارات البينية وإنشاءللحد من الاقتصاد الموازي* تطوير التعاون فيوأشار النواب إلى ضرورة، مؤكدين استعدادهم لتفعيل دورهم التشريعي لدعم الاستثمارات المشتركة.كما تطرّق الجانب الجزائري إلى أهميةوالاستفادة من الخبرات التونسية، مقترحين تنظيمفي ظل ما يتمتع به البلدان من استقرار أمني وسياسي يؤهلهما لاحتضان تظاهرات إقليمية ودولية.في ختام اللقاء، شدّد الجانبان على ضرورةوالعمل على تجسيم مخرجات الاجتماعات البرلمانية، مع التأكيد على المضي قدمًا نحوبما يضمن تعزيز التعاون في مختلف المجالات.