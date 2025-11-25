مجموعة التعاون البرلماني مع الدول العربية تعقد لقاء مع وفد من المجموعة البرلمانية للأخوّة والصداقة بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري
عقدت مجموعة التعاون البرلماني مع الدول العربية، صباح الاثنين 24 نوفمبر 2025، اجتماعًا بقصر باردو مع وفد عن المجموعة البرلمانية للأخوّة والصداقة بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري، وذلك في إطار زيارة رسمية يؤديها الوفد إلى تونس. وحضر اللقاء أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية–الجزائرية إضافة إلى ضحى السالمي، النائب مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج والهجرة.
في مستهل الجلسة، أكدت السالمي عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين التونسي والجزائري، مشيرة إلى أهمية الروابط الثقافية والاجتماعية المتجذّرة بين البلدين. وشددت على ضرورة ترجمة هذا التقارب إلى برامج تعاون ملموسة، معتبرة أن الزيارات البرلمانية المشتركة تمثّل رافدًا مهمًا لدفع التعاون الثنائي.
من جانبه، ذكّر عادل بوسالمي، منسّق مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية الجزائرية، بالزيارة التي أدّتها المجموعة إلى الجزائر في أكتوبر الماضي، مؤكدًا أهمية التنفيذ العملي لمخرجاتها، خاصة في ما يتعلّق بتطوير آليات التعاون الاقتصادي واللوجستي.
أكّد محمد الهادي التبسي، رئيس المجموعة الجزائرية ورئيس الوفد، وجود قواسم تاريخية مشتركة وتناغم سياسي بين قيادتي البلدين، داعيًا إلى وضع استراتيجية برلمانية مشتركة تدعم عمل اللجان الحكومية وتعزز أطر التعاون.
وأشار التبسي إلى أهمية تفعيل الآليات المشتركة القائمة، ومنها:
* اللجنة الكبرى المشتركة
* اللجان القطاعية المشتركة
* لجنة التفكير والاستشراف
كما شدّد على ضرورة إعادة تشغيل الخط الحديدي بين تونس والجزائر نظرًا لدوره في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمناطق الحدودية وتعزيز السياحة.
أعضاء الوفد الجزائري دعوا إلى التسريع بإحداث "لجنة عليا برلمانية مشتركة" تكون قاطرة لدفع التعاون ودعم تنفيذ الاتفاقيات، لافتين إلى أهمية العمل البرلماني للتصدي للإشكاليات المطروحة في الملفات الاقتصادية والأمنية والتنموية.
كما نوّهوا بالنجاحات المشتركة في حماية الحدود ومكافحة الجريمة، مؤكدين ضرورة تعزيز هذا التعاون المستقبلي.
من جهتهم، تطرّق نواب مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية–الجزائرية إلى عدد من الأولويات، أبرزها:
* تعزيز التعاون الفلاحي والاستفادة من التجربة الجزائرية في الرقمنة والمكننة
* تسهيل تبادل المنتوجات الفلاحية
* دعم الاستثمارات البينية وإنشاء أسواق حرة مشتركة للحد من الاقتصاد الموازي
* تطوير التعاون في الطاقات المتجددة والسياحة والصحة والصناعات الغذائية
وأشار النواب إلى ضرورة رفع العراقيل التي تواجه المستثمر الجزائري في تونس، مؤكدين استعدادهم لتفعيل دورهم التشريعي لدعم الاستثمارات المشتركة.
كما تطرّق الجانب الجزائري إلى أهمية التعاون الرياضي والاستفادة من الخبرات التونسية، مقترحين تنظيم ملتقيات كبرى في ظل ما يتمتع به البلدان من استقرار أمني وسياسي يؤهلهما لاحتضان تظاهرات إقليمية ودولية.
في ختام اللقاء، شدّد الجانبان على ضرورة تفعيل الاتفاقيات السابقة والعمل على تجسيم مخرجات الاجتماعات البرلمانية، مع التأكيد على المضي قدمًا نحو إحداث اللجنة البرلمانية العليا المشتركة بما يضمن تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319126