استثمار جديد في الطاقات المتجددة: شركة "ABO Energy Tunisie" تتجه للانتصاب بولاية بنزرت

استقبل والي بنزرت، سالم بن يعقوب، اليوم بمقر الولاية ممثلي شركة "ABO Energy Tunisie"، وسام دخيل ومجدي المازني، وذلك بحضور الكاتب العام للولاية عبد اللطيف حميد ووحدة الإحاطة بالمستثمرين.



مشروع في إطار التحول الطاقي الوطني



مشروع بإنتاج 75 ميغاواط وكلفة 270 مليون دينار



شركة ناشطة منذ 2018



وتناول اللقاء سبل إنجاح توجه الشركة المختصة في إنتاج الطاقات المتجددة نحو الاستثمار والانتصاب بإحدى مناطق الجهة، حيث أكد والي بنزرت دعمه الشخصي ودعم المصالح الرسمية لمثل هذه المشاريع التي تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز التحول الطاقي، الرامية إلى بلوغ نسبةفي المزيج الطاقي الوطني بحلول سنةوشدد الوالي على ضرورة احترام الضوابط القانونية والتنسيق مع مختلف المصالح المعنية، بما يضمن توفير شروط النجاح وتحقيق تنمية مستدامة بيئيًا واقتصاديًا.من جهته، أعرب ممثل الشركة وسام دخيل عن تقديره للدعم الذي لقيته المؤسسة، ملاحظًا أن المشروع يهدف إلى إنتاجمن الكهرباء اعتمادًا على طاقة الرياح، وهي كمية تعادل تقريبًا استهلاكوتبلغ الكلفة الأولية للمشروع حوالي، مع توقعات بتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى المساهمة في التنمية المحلية وتحسين البنية التحتية.يُذكر أنتعمل منذ سنةفي تطوير مشاريع الطاقات المتجددة في تونس، وتضم فريقًا مختصًا في المجال. وهي فرع للمجمع الألمانيالذي ينشط في تطوير وبناء مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة، ويمتد نشاطه إلىويشغّل أكثر من