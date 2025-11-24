Babnet   Latest update 16:43 Tunis

استثمار جديد في الطاقات المتجددة: شركة "ABO Energy Tunisie" تتجه للانتصاب بولاية بنزرت

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69247d54852ba0.75094178_lefpijqhomgnk.jpg width=100 align=left border=0>
Nour News
Bookmark article    Publié le Lundi 24 Novembre 2025 - 16:43 قراءة: 1 د, 11 ث
      
استقبل والي بنزرت، سالم بن يعقوب، اليوم بمقر الولاية ممثلي شركة "ABO Energy Tunisie"، وسام دخيل ومجدي المازني، وذلك بحضور الكاتب العام للولاية عبد اللطيف حميد ووحدة الإحاطة بالمستثمرين.

مشروع في إطار التحول الطاقي الوطني


وتناول اللقاء سبل إنجاح توجه الشركة المختصة في إنتاج الطاقات المتجددة نحو الاستثمار والانتصاب بإحدى مناطق الجهة، حيث أكد والي بنزرت دعمه الشخصي ودعم المصالح الرسمية لمثل هذه المشاريع التي تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز التحول الطاقي، الرامية إلى بلوغ نسبة 35% من الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي الوطني بحلول سنة 2030.


وشدد الوالي على ضرورة احترام الضوابط القانونية والتنسيق مع مختلف المصالح المعنية، بما يضمن توفير شروط النجاح وتحقيق تنمية مستدامة بيئيًا واقتصاديًا.

مشروع بإنتاج 75 ميغاواط وكلفة 270 مليون دينار

من جهته، أعرب ممثل الشركة وسام دخيل عن تقديره للدعم الذي لقيته المؤسسة، ملاحظًا أن المشروع يهدف إلى إنتاج 75 ميغاواط من الكهرباء اعتمادًا على طاقة الرياح، وهي كمية تعادل تقريبًا استهلاك 75 ألف ساكن.

وتبلغ الكلفة الأولية للمشروع حوالي 270 مليون دينار، مع توقعات بتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى المساهمة في التنمية المحلية وتحسين البنية التحتية.

شركة ناشطة منذ 2018

يُذكر أن "ABO Energy Tunisie" تعمل منذ سنة 2018 في تطوير مشاريع الطاقات المتجددة في تونس، وتضم فريقًا مختصًا في المجال. وهي فرع للمجمع الألماني «ABO Energy» الذي ينشط في تطوير وبناء مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة، ويمتد نشاطه إلى 16 دولة عبر أربع قارات ويشغّل أكثر من 1,200 موظف.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319098


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 24 نوفمبر 2025 | 3 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:07
14:46
12:13
07:07
05:36
الرطــوبة:
% 32
Babnet
Babnet21°
21° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-10
23°-13
15°-11
14°-10
15°-11
  • Avoirs en devises
    24815,4

  • (21/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41028 DT        1$ =2,96108 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/11)   710,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:43 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*