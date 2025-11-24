استثمار جديد في الطاقات المتجددة: شركة "ABO Energy Tunisie" تتجه للانتصاب بولاية بنزرت
استقبل والي بنزرت، سالم بن يعقوب، اليوم بمقر الولاية ممثلي شركة "ABO Energy Tunisie"، وسام دخيل ومجدي المازني، وذلك بحضور الكاتب العام للولاية عبد اللطيف حميد ووحدة الإحاطة بالمستثمرين.
مشروع في إطار التحول الطاقي الوطني
وتناول اللقاء سبل إنجاح توجه الشركة المختصة في إنتاج الطاقات المتجددة نحو الاستثمار والانتصاب بإحدى مناطق الجهة، حيث أكد والي بنزرت دعمه الشخصي ودعم المصالح الرسمية لمثل هذه المشاريع التي تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز التحول الطاقي، الرامية إلى بلوغ نسبة 35% من الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي الوطني بحلول سنة 2030.
وشدد الوالي على ضرورة احترام الضوابط القانونية والتنسيق مع مختلف المصالح المعنية، بما يضمن توفير شروط النجاح وتحقيق تنمية مستدامة بيئيًا واقتصاديًا.
مشروع بإنتاج 75 ميغاواط وكلفة 270 مليون دينارمن جهته، أعرب ممثل الشركة وسام دخيل عن تقديره للدعم الذي لقيته المؤسسة، ملاحظًا أن المشروع يهدف إلى إنتاج 75 ميغاواط من الكهرباء اعتمادًا على طاقة الرياح، وهي كمية تعادل تقريبًا استهلاك 75 ألف ساكن.
وتبلغ الكلفة الأولية للمشروع حوالي 270 مليون دينار، مع توقعات بتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى المساهمة في التنمية المحلية وتحسين البنية التحتية.
