احالة بلحسن الطرابلسي وصخر الماطري على دائرة الفساد المالي

احالت أمس دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس عدد من اصهار الرئيس السابق وهم كل من بلحسن الطرابلسي و مهدي بلقايد وصخر الماطري على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس وذلك بخصوص قضية تتعلق بشبهات فساد مالي واداري في اسناد احدى الصفقات العمومية.



هذا وقضت الدائرة إيقاف التتبع في حق الوزيرين السابقين المنجي صفرة وعبد الحكيم بوراوي،بموجب قانون المصالحة الادارية .