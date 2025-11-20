Babnet   Latest update 08:53 Tunis

احالة بلحسن الطرابلسي وصخر الماطري على دائرة الفساد المالي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691ec0a2b09f76.02967946_kmjogpflieqnh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 20 Novembre 2025 - 07:50 قراءة: 0 د, 21 ث
      
احالت أمس دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس عدد من اصهار الرئيس السابق وهم كل من بلحسن الطرابلسي و مهدي بلقايد وصخر الماطري على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس وذلك بخصوص قضية تتعلق بشبهات فساد مالي واداري في اسناد احدى الصفقات العمومية.

هذا وقضت الدائرة إيقاف التتبع في حق الوزيرين السابقين المنجي صفرة وعبد الحكيم بوراوي،بموجب قانون المصالحة الادارية .


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318818


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 20 نوفمبر 2025 | 29 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:39
17:09
14:48
12:12
07:03
05:32
الرطــوبة:
% 76
Babnet
Babnet22°
12° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-12
17°-11
13°-7
16°-11
19°-11
  • Avoirs en devises
    24599,8

  • (19/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41637 DT        1$ =2,94704 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/11)   1429,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:53 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*