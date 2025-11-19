استقالة نائب من كتلة الأمانة والعمل على خلفية تصريح زميله حول تعدّد الزوجات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691e31bb410514.80533160_npfgqojiklmhe.jpg width=100 align=left border=0>

قدّم النائب محمد اليحياوي استقالته من كتلة الأمانة والعمل، على خلفية تصريح أثار جدلًا واسعًا لزميله عبد الستار الزارعي خلال جلسة مناقشة ميزانية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، دعا فيه إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية كأحد الحلول الممكنة لمعالجة بعض الإشكالات الأسرية.



واعتبر الزراعي أن التشريعات الحالية “صارمة” ولا تنصف الرجل، وأن جزءًا من عزوف الشباب عن الزواج مرتبط بالقوانين المنظمة للعلاقات الأسرية، مقترحًا إعادة النظر فيها للحدّ من قضايا الطلاق والنفقة.









موقف أثار رفضًا شديدًا من النائب محمد اليحياوي الذي أكد، وفق تصريحات نقلتها صحيفة الشروق، أن “مجرد المساس بمكتسبات المرأة جريمة أخلاقية ودستورية”، معتبرًا أن هذا الطرح لا يمثّله ولا يعكس قناعاته، وأن استقالته تأتي احتجاجًا على “انزلاق المواقف داخل الكتلة إلى مواقف سياسية دون ضوابط”.

وفي السياق ذاته، ردّت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي، بلهجة حادّة، مؤكدة أن إثارة هذا الموضوع في هذا التوقيت يُعدّ “خطأً سياسيًا واجتماعيًا”، مشدّدة على أن أوضاع الأسرة التونسية لا يمكن اختزالها في مسألة تعدّد الزوجات.

