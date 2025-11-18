Babnet   Latest update 18:03 Tunis

رفض الافراج عن رجل الأعمال فتحي دمق

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61b2568230aea7.86084178_qkmfgepihljno.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 18 Novembre 2025 - 16:46
      
رفضت اليوم الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس،مطلب الإفراج عن رجل الأعمال فتحي دمق الموقوف على ذمة ما يعرف بمجموعة التخطيط والرصد "لاغتيال قضاة وسياسيين وإعلاميين" الى موعد لاحق.

وشملت الأبحاث 10 متهمين اخرين من بينهم امنيين سابقين .



