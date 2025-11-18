رفض الافراج عن رجل الأعمال فتحي دمق

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61b2568230aea7.86084178_qkmfgepihljno.jpg width=100 align=left border=0>

رفضت اليوم الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس،مطلب الإفراج عن رجل الأعمال فتحي دمق الموقوف على ذمة ما يعرف بمجموعة التخطيط والرصد "لاغتيال قضاة وسياسيين وإعلاميين" الى موعد لاحق.



وشملت الأبحاث 10 متهمين اخرين من بينهم امنيين سابقين .





