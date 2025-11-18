رفض الافراج عن رجل الأعمال فتحي دمق

الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 | 27 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:40
17:10
14:49
12:11
07:00
05:30
الرطــوبة:
% 72
22°
19°
الــرياح:
4.63 كم/س
15°
تونس
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
22°-15
21°-13
22°-12
17°-10
14°-7
- Avoirs en devises
24864,2
(18/11)
- Jours d'importation
106
- 1 € = 3,41781 DT 1$ =2,94311 DT
- Solde Compte du Trésor (18/11) 795,8 MDT
