قابس: دعوة إلى تفعيل المشاريع الاستثمارية الكبرى لتعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة

دعا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بقابس، توفيق المسعودي، إلى تفعيل المشاريع الكبرى المبرمجة بولاية قابس منذ سنوات، من أجل تعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة، والسير نحو تغيير منوالها التنموي القائم على الصناعات الكيميائية بمنوال جديد يضمن استدامة التنمية، وفق تصوّره.



وأكد المسعودي، في تصريح لصحفي "وات"، على أهمية تفعيل الخط البحري لنقل الحاويات المبرمج منذ سنوات بالميناء التجاري بقابس، وإنجاز مشروع المنطقة اللوجستية ببوشمة، وتفعيل نشاط مطار قابس – مطماطة، والتسريع بتهيئة المنطقتين الصناعيتين المبرمجتين بكل من الحامة ومطماطة الجديدة.









ودعا المسعودي وزارتي السياحة والصحة إلى العمل على تفعيل مشروع المدينة السياحية الاستشفائية بالخبايات من معتمدية الحامة الغربية المبرمج منذ سنة 2004، والذي يعدّ من بين المشاريع الواعدة الذي ستكون لها انعكاسات إيجابية في دفع النشاط السياحي وخلقفرص تشغيل عديدة بالجهة، وفق تأكيده.

وقال المسعودي إن "الجهة أحوج ما يكون لانجاز استثمارات كبرى تساعد على الحد من نسبة البطالة التي تبلغ حاليا 21 بالمائة، وهو مؤشر لا يعكس الميزات التفاضلية العديدة لولاية قابس ومن بينها موقعها الاستراتيجي وتمتعها بموارد بشرية عالية المهارة وبثروات طبيعية متنوعة".

