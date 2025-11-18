Babnet   Latest update 16:36 Tunis

النائب عبد الستار الزراعي يطالب بمراجعة مجلة الأحوال الشخصية: التشريعات الحالية تُشعر الرجل بالغبن

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691c820b20a010.54205714_himklqjnopfeg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 18 Novembre 2025 - 15:25
      
دعا النائب عبد الستار الزارعي، عضو كتلة "الأمانة والعمل"، إلى مراجعة شاملة لمجلة الأحوال الشخصية، مؤكداً أن الهدف من هذه المراجعة هو ضمان تحقيق التوازن والعدالة داخل الأسرة التونسية، بما يضمن مصلحة جميع أفرادها من رجال ونساء وأطفال.

جاء ذلك خلال مداخلته، يوم الثلاثاء، في جلسة مناقشة ميزانية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.



وأشار الزارعي إلى أن التشريعات الحالية تُشعر الرجل "بالتغريب والغبن"، معتبراً أن إعادة النظر في بعض الأحكام قد تساهم في معالجة جذرية لعدد من الإشكاليات الاجتماعية التي تعاني منها الأسر التونسية.

وحذّر النائب من تدهور الوضع الأسري في ظل الارتفاع المستمر لمعدلات الطلاق وقضايا النفقة، داعياً إلى دراسة متعمقة للأسباب الحقيقية الكامنة وراء تفاقم المشاكل الزوجية.

كما لفت إلى ظاهرة عزوف الكثير من الشباب عن الزواج رغم قدرتهم المادية عليه، مردّاً ذلك إلى ما وصفه بـ"الصرامة في بعض القوانين المنظمة للعلاقات الأسرية"، والتي تتطلب – وفق رأيه – مراجعة لتشجيع الشباب على بناء الأسر واستقرارها.
https://youtu.be/Am8mZuMMmzw


*.*.*