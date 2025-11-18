المنستير: تسجيل معدّل تساقطات لا يتجاوز 9 بالمائة منذ غرة سبتمبر المنقضي (مندوبية الفلاحة)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e555f4447d782.17109953_olmeifqhknjpg.jpg width=100 align=left border=0>

لم يتعدّ معدل الأمطار بولاية المنستير منذ غرة سبتمبر 2025 نسبة 9%، حيث بلغ معدل التساقطات خلال هذه الفترة 35 مليمترا من مجموع معدل سنوي للأمطار بالجهة يقدّر بـ379 مم، وفق معطيات أوردتها المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير.

ففي معتمدية طبلبة لم تسجل أي كمية أمطار منذ بداية شهر نوفمبر الجاري، في حين تراوحت الكميات ببقية المعتمديات بين 1 مم بكل من المنستير ولمطة صيادة بوحجر والمكنين والبقالطة وزرمدين وبني حسان، و2 مم بكل من معتمديات الساحلين وبنبلة وقصيبة المديوني، و3 مم بجمال و5 مم بقصر هلال، وهي أرقام لا تكاد تذكر مقارنة بمعدل شهر نوفمبر بالولاية المقدر بـ 49 مم.

ولم تختلف المعدلات خلال شهر أكتوبر المنقضي عن الشهر الذي سبقه، حيث لم يتجاوز معدل التساقطات في الولاية يوم 16 أكتوبر المنقضي نسبة 9% إثر تسجيل 46 مم من مجموع معدل سنوي للأمطار بالجهة يقدّر بـ379 مم.