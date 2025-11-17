تورط في قتل الجنود : قرار قضائي في حق الارهابي كريم الشعشوعي
أحالت دائرة الاتّهام المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، الإرهابي كريم الشعشوعي على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمحاكمته في ملف ذي صبغة إرهابية.
يُذكر أنّ الشعشوعي أحد المنتمين إلى كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية، وقد تورّط في الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة عسكرية بمنطقة نبر من ولاية الكاف سنة 2014، ما أسفر آنذاك عن:
* استشهاد 5 عسكريين،
* وإصابة 10 آخرين بجروح.
