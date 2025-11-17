Babnet   Latest update 20:11 Tunis

تورط في قتل الجنود : قرار قضائي في حق الارهابي كريم الشعشوعي

Publié le Lundi 17 Novembre 2025 - 20:01
      
أحالت دائرة الاتّهام المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، الإرهابي كريم الشعشوعي على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمحاكمته في ملف ذي صبغة إرهابية.



يُذكر أنّ الشعشوعي أحد المنتمين إلى كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية، وقد تورّط في الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة عسكرية بمنطقة نبر من ولاية الكاف سنة 2014، ما أسفر آنذاك عن:


* استشهاد 5 عسكريين،
* وإصابة 10 آخرين بجروح.

محاولة قتل الجنود وإحباط المخطط

كان الشعشوعي ومجموعته يخطّطون للتخلّص من العسكريين جميعاً، غير أنّ أحد الجنود، وكان مسلّحاً ببندقية فال، تصدّى للمهاجمين بشجاعة، ما اضطرّ العناصر الإرهابية إلى الفرار والتراجع، وفشل مخطّطهم في إيقاع عدد أكبر من الضحايا.


*.*.*