تورط في قتل الجنود : قرار قضائي في حق الارهابي كريم الشعشوعي

أحالت دائرة الاتّهام المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، الإرهابي كريم الشعشوعي على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمحاكمته في ملف ذي صبغة إرهابية.







محاولة قتل الجنود وإحباط المخطط



يُذكر أنّ الشعشوعي أحد المنتمين إلى، وقد تورّط فيالذي استهدف حافلة عسكرية بمنطقةمن ولاية الكاف سنة، ما أسفر آنذاك عن:بجروح.كان الشعشوعي ومجموعته يخطّطون للتخلّص من العسكريين جميعاً، غير أنّ أحد الجنود، وكان مسلّحاً ببندقية، تصدّى للمهاجمين بشجاعة، ما اضطرّ العناصر الإرهابية إلى، وفشل مخطّطهم في إيقاع عدد أكبر من الضحايا.