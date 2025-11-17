تأجيل محاكمة سليم شيبوب وسهام بن سدرين ومبروك كرشيد إلى جانفي المقبل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5fd09d37cb3448.93151770_hfikmnlqgjope.jpg width=100 align=left border=0>

أجّلت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين، محاكمة الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، وعضو سابق بالهيئة، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق مبروك كرشيد، ورجل الأعمال سليم شيبوب، إلى جلسة 5 جانفي المقبل.



ويشمل التأجيل قضيتين تتعلّقان بـأعمال هيئة الحقيقة والكرامة، في إطار الملفات المرتبطة بمرحلة العدالة الانتقالية وما رافقها من إجراءات وتتبعات.





