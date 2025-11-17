Babnet   Latest update 15:33 Tunis

تأجيل محاكمة سليم شيبوب وسهام بن سدرين ومبروك كرشيد إلى جانفي المقبل

Publié le Lundi 17 Novembre 2025 - 15:29
      
أجّلت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين، محاكمة الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، وعضو سابق بالهيئة، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق مبروك كرشيد، ورجل الأعمال سليم شيبوب، إلى جلسة 5 جانفي المقبل.

ويشمل التأجيل قضيتين تتعلّقان بـأعمال هيئة الحقيقة والكرامة، في إطار الملفات المرتبطة بمرحلة العدالة الانتقالية وما رافقها من إجراءات وتتبعات.



