جامعة التعليم الثانوي تقرّر مقاطعة كل أشكال التقييم الجزائي بداية من الثلاثي الثاني

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/645cbbaeeee1d2.09075892_oqglfjpekihmn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 17 Novembre 2025
      
قررت الجامعة العامة للتعليم الثانوي اثر انعقاد هيئتها الإدارية أمس، تنفيذ وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية في عطلة الشتاء على ان يتم تحديد تاريخها وتوقيتها لاحقا بالإضافة الى مقاطعة كل أشكال التقييم الجزائي بداية من الثلاثي الثاني، وفق ما نشرته الجامعة على صفحتها الرسمية على الفايسبوك.

وانعقدت أشغال الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي الأحد 16 نوفمبر 2025 بدار الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الكاتب العام المساعد للاتحاد عبد الله العشي.


