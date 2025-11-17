Babnet   Latest update 07:43 Tunis

قابس: عودة الاحتجاجات الليلية وتفاقم الاختناقات… ورابطة حقوق الإنسان تحذّر من انهيار الوضع الصحي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691ac34d650873.80232366_ogeknfmijlhqp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 17 Novembre 2025 - 07:40 قراءة: 1 د, 45 ث
      
عاد التوتر ليخيم من جديد على منطقة شطّ السلام بقابس، حيث شهدت الجهة خلال الليلتين الماضيتين احتجاجات متقطعة تخللتها عمليات كرّ وفرّ مع قوات الأمن، وقطع طرقات، وحرق حافلة لنقل العمال، وفق ما أكده أحمد شلبي رئيس الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وفي تدخّل له ضمن فقرة "Arrière Plan" ببرنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة، كشف شلبي أنّ الوضع الصحي والبيئي في قابس بلغ مرحلة حرجة، مشيراً إلى تسجيل أكثر من 300 إصابة موثّقة بسبب التسربات الغازية خلال الأسابيع الأخيرة، بينها حالات شلل جزئي في الأطراف لدى أطفال وتلاميذ.



اختناقات متواصلة… وعائلات تنقل أبناءها

أكد شلبي أنّ حالات الاختناق أصبحت يومية، وأنّ عدداً من الأولياء اضطروا إلى نقل أبنائهم من المدارس القريبة من مناطق التلوث، في حين عجزت عائلات أخرى عن ذلك لغياب الإمكانيات.
كما شدد على أنّ بعض المتضررين ما يزالون تحت العلاج في **مستشفى الأعصاب بتونس، في الوقت الذي "عجز فيه المستشفى الجهوي بقابس عن التكفل بالحالات" وفق تعبيره.

احتجاجات ليلية وإيقافات

أشار المتحدث إلى أنّ الاحتجاجات تجددت خلال الليل، مقابل هدوء نسبي خلال النهار، مؤكداً:

* حرق حافلة نقل عمّال مساء السبت.
* تسجيل 10 إيقافات خلال شهر نوفمبر، و5 آخرين في حالة تقديم.
* وجود مناخ اجتماعي متوتر نتيجة غياب الحلول العملية.

وأضاف شلبي أنّ العنف غير مبرر، لكنه يأتي "في سياق شعور السكان بانعدام أي أفق أو تطمين رسمي".



غياب تواصل رسميّ… ولجنة بلا دور واضح

انتقد رئيس الفرع الجهوي "الصمت الحكومي" وعدم صدور أي توضيحات حول:

* عمل اللجنة المكلّفة من رئاسة الجمهورية بملف التلوث.
* مآل برامج المعالجة البيئية.
* موعد إطلاق خطة واضحة للتقليل من المخاطر الصحية.

واعتبر أنّ الشارع "لم يتلق أي رسالة طمأنة"، مؤكداً أنّ الوضع يزداد تعقيداً كل يوم.

دعوة إلى التدخّل العاجل

شدد شلبي على ضرورة:

* فتح حوار مباشر مع الأهالي.
* وضع خطة طارئة لمعالجة التلوث.
* تأمين الحد الأدنى من الرعاية الصحية للمتضررين.
* حماية التلاميذ من المخاطر المحيطة بالمؤسسات التربوية.

وختم بالقول إنّ "الأهالي يعيشون وضعاً غير قابل للاستمرار، ويتطلعون إلى حلول فعلية تحفظ حقهم في الصحة والبيئة".


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318613


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 17 نوفمبر 2025 | 26 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:40
17:11
14:50
12:11
06:59
05:30
الرطــوبة:
% 63
Babnet
Babnet24°
15° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-15
21°-15
20°-14
22°-12
19°-11
  • Avoirs en devises
    24904,5

  • (14/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41600 DT        1$ =2,94290 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14/11)   996,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:43 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*