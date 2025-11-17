قابس: عودة الاحتجاجات الليلية وتفاقم الاختناقات… ورابطة حقوق الإنسان تحذّر من انهيار الوضع الصحي

عاد التوتر ليخيم من جديد على منطقة شطّ السلام بقابس، حيث شهدت الجهة خلال الليلتين الماضيتين احتجاجات متقطعة تخللتها عمليات كرّ وفرّ مع قوات الأمن، وقطع طرقات، وحرق حافلة لنقل العمال، وفق ما أكده أحمد شلبي رئيس الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.



وفي تدخّل له ضمن فقرة "Arrière Plan" ببرنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة، كشف شلبي أنّ الوضع الصحي والبيئي في قابس بلغ مرحلة حرجة، مشيراً إلى تسجيل أكثر من 300 إصابة موثّقة بسبب التسربات الغازية خلال الأسابيع الأخيرة، بينها حالات شلل جزئي في الأطراف لدى أطفال وتلاميذ.



اختناقات متواصلة… وعائلات تنقل أبناءها



احتجاجات ليلية وإيقافات



غياب تواصل رسميّ… ولجنة بلا دور واضح



دعوة إلى التدخّل العاجل



أكد شلبي أنّ، وأنّ عدداً من الأولياء اضطروا إلى، في حين عجزت عائلات أخرى عن ذلك لغياب الإمكانيات.كما شدد على أنّ بعض المتضررين ما يزالون تحت العلاج في **مستشفى الأعصاب بتونس، في الوقت الذي "عجز فيه المستشفى الجهوي بقابس عن التكفل بالحالات" وفق تعبيره.أشار المتحدث إلى أنّ الاحتجاجات تجددت خلال الليل، مقابل، مؤكداً:* حرق حافلة نقل عمّال مساء السبت.* تسجيلخلال شهر نوفمبر، و5 آخرين في حالة تقديم.* وجود مناخ اجتماعي متوتر نتيجة غياب الحلول العملية.وأضاف شلبي أنّ، لكنه يأتي "في سياق شعور السكان بانعدام أي أفق أو تطمين رسمي".انتقد رئيس الفرع الجهوي "الصمت الحكومي" وعدم صدور أي توضيحات حول:* عملمن رئاسة الجمهورية بملف التلوث.* مآل برامج المعالجة البيئية.* موعد إطلاق خطة واضحة للتقليل من المخاطر الصحية.واعتبر أنّ الشارع "لم يتلق أي رسالة طمأنة"، مؤكداً أنّ الوضع يزداد تعقيداً كل يوم.شدد شلبي على ضرورة:مع الأهالي.لمعالجة التلوث.للمتضررين.من المخاطر المحيطة بالمؤسسات التربوية.وختم بالقول إنّ "الأهالي يعيشون وضعاً غير قابل للاستمرار، ويتطلعون إلى حلول فعلية تحفظ حقهم في الصحة والبيئة".