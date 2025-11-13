Babnet   Latest update 07:35 Tunis

تصالح أيمن دحمان مع الحكم فرج عبد اللاوي قبل مباراة تونس وموريتانيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69157930dcc394.72799244_nlipkgjqmfheo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 13 Novembre 2025 - 05:58 قراءة: 0 د, 40 ث
      
تمّ طيّ صفحة الخلاف بين حارس المنتخب الوطني والنادي الصفاقسي أيمن دحمان والحكم فرج عبد اللاوي، وذلك برعاية عضو الجامعة التونسية لكرة القدم حسين جنيّح، قبل مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الموريتاني.

وشهد اللقاء مُصافحة ودّية بين دحمان وعبد اللاوي في أجواء إيجابية، أنهت التوتر الذي نشب بينهما عقب مباراة الكلاسيكو التي جمعت النادي الصفاقسي بالترجي الرياضي، والتي شهدت إقصاء دحمان إثر مشادة كلامية مع الحكم.



يُذكر أنّ مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم قرّر في وقت سابق عدم مؤاخذة الحارس أيمن دحمان، مبرّرًا قراره بأنّ الحكم لم يُدوّن الألفاظ التي وُجّهت إليه في تقريره الرسمي، ما استوجب إلغاء البطاقة الحمراء التي رُفعت في وجهه بعد نهاية المباراة التي جرت يوم 2 نوفمبر الجاري.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318385


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 13 نوفمبر 2025 | 22 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:43
17:13
14:52
12:11
06:55
05:26
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet26°
11° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-11
27°-15
27°-17
28°-17
26°-18
  • Avoirs en devises
    25099,9

  • (12/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41026 DT        1$ =2,94980 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/11)   747,3 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:35 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*