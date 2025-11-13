تصالح أيمن دحمان مع الحكم فرج عبد اللاوي قبل مباراة تونس وموريتانيا
تمّ طيّ صفحة الخلاف بين حارس المنتخب الوطني والنادي الصفاقسي أيمن دحمان والحكم فرج عبد اللاوي، وذلك برعاية عضو الجامعة التونسية لكرة القدم حسين جنيّح، قبل مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الموريتاني.
وشهد اللقاء مُصافحة ودّية بين دحمان وعبد اللاوي في أجواء إيجابية، أنهت التوتر الذي نشب بينهما عقب مباراة الكلاسيكو التي جمعت النادي الصفاقسي بالترجي الرياضي، والتي شهدت إقصاء دحمان إثر مشادة كلامية مع الحكم.
يُذكر أنّ مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم قرّر في وقت سابق عدم مؤاخذة الحارس أيمن دحمان، مبرّرًا قراره بأنّ الحكم لم يُدوّن الألفاظ التي وُجّهت إليه في تقريره الرسمي، ما استوجب إلغاء البطاقة الحمراء التي رُفعت في وجهه بعد نهاية المباراة التي جرت يوم 2 نوفمبر الجاري.
