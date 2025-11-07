Babnet   Latest update 17:45 Tunis

الهوارية: إلقاء القبض على متطرفين متهمين بإنزال العلم التونسي وإحراقه

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/drapeau170317x2.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 07 Novembre 2025 - 16:56 قراءة: 0 د, 23 ث
      
أكد بشير الطبيب، النائب بالمجلس الجهوي عن معتمدية الهوارية من ولاية نابل، أن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتهمين بإنزال العلم التونسي من ساريته وإحراقه.

وأوضح في تصريح لإذاعة "جوهرة أف أم" أن الحادثة الجبانة وقعت داخل مدرسة ابتدائية بالمنطقة، مشيرًا إلى أن ثمانية أشخاص اعترفوا بتورطهم في عملية حرق العلم الوطني... وأضاف أن الموقوفين يتبنون فكراً متطرفاً...





   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318078


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 07 نوفمبر 2025 | 16 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:47
17:19
14:56
12:10
06:49
05:20
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet23°
20° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-15
25°-12
21°-14
22°-17
22°-14
  • Avoirs en devises
    24950,8

  • (07/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40583 DT        1$ =2,95825 DT
  • Solde Compte du Trésor   (07/11)   749,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:45 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
Mosaique FM IFM Express FM zitouna FM Diwan FM RTCI FM babnet Radio Culturelle Radio Coran radiowataniya FM Coran Jazz Blues Classic