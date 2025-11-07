الهوارية: إلقاء القبض على متطرفين متهمين بإنزال العلم التونسي وإحراقه

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/drapeau170317x2.jpg width=100 align=left border=0>

أكد بشير الطبيب، النائب بالمجلس الجهوي عن معتمدية الهوارية من ولاية نابل، أن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتهمين بإنزال العلم التونسي من ساريته وإحراقه.



وأوضح في تصريح لإذاعة "جوهرة أف أم" أن الحادثة الجبانة وقعت داخل مدرسة ابتدائية بالمنطقة، مشيرًا إلى أن ثمانية أشخاص اعترفوا بتورطهم في عملية حرق العلم الوطني... وأضاف أن الموقوفين يتبنون فكراً متطرفاً...









