مجدي الكرباعي يندد بخطاب الكراهية بعد وفاة مهاجرين تونسيين في إيطاليا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690b8e5dc1f447.15210867_jkpgleiofqmnh.jpg width=100 align=left border=0>

نشر النائب السابق مجدي الكرباعي، عبر صفحته الرسمية على موقع فايسبوك، مجموعة من التدوينات التي تعود إلى عدد من الإيطاليين المتطرفين، أظهروا من خلالها شماتة وسخرية إثر وفاة مهاجرين تونسيين حاولا الهرب من ميناء ليفورنو، حيث توفي أحدهما غرقًا، فيما لقي الآخر حتفه بعد أن اصطدم بمروحة إحدى السفن.



وكتب الكرباعي في تدوينته:





"هكذا كانت تعليقات بعض الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي بعد وفاة المهاجرين التونسيين في ميناء Livorno، والعديد منها تضمّن عبارات مسيئة للمهاجرين."



وأضاف قائلاً إنّ مثل هذه المواقف ليست مستغربة، مشيرًا إلى أنّ العقلية ذاتها تظهر أحيانًا لدى بعض التونسيين عند التفاعل مع أخبار وفاة مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء أو اعتقال معارضين سياسيين داخل تونس.



واعتبر الكرباعي أنّ الكراهية والعنصرية والشماتة أصبحت ظواهر متفشية تغذي المجتمعات في تونس وإيطاليا ومناطق أخرى من العالم، مؤكّدًا أن من يمارس هذه السلوكيات لا يختلف عمّن يعبّر عنها في أي مكان آخر، وواصفًا ذلك بأنه انحراف أخلاقي وقيمي يُمارس اليوم بشكل علني ومقلق.

وأضاف قائلاً إنّ، مشيرًا إلى أنّتظهر أحيانًا لدى بعض التونسيين عند التفاعل معأوداخل تونس.واعتبر الكرباعي أنّتغذي المجتمعات في، مؤكّدًا أن من يمارس هذه السلوكيات، وواصفًا ذلك بأنه