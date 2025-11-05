أكد حلمي ساسي النائب الثاني لرئيس الجامعة التونسية للترياتلون أنّ المنتخب التونسي الأولمبي عازم على بلوغ منصة التتويج في كأس افريقيا التي ستقام منافساتها في السنيغال يوم 9 نوفمبر الجاري.



وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ المشاركة التونسية في كأس افريقيا ستقتصر على ستة رياضيين هم يوسف سلامة واليسا الغنودي وياسين غدامسي ومحمد أمين خميس وعلاء سعيدان وريتاج العجيلي.



وبيّن أنّ العناصر الوطنية ستخوض على هامش المناسبة تربصا تحضيريا بمدينة سالي السنيغالية، التي ستحتضن منافسات كأس افريقيا، يستمر من 6 الى 8 نوفمبر، وذلك بعدما أجرت في الفترة السابقة تربصا اعدادايا ببرج السدرية.وأورد أنّ اعتلاء منصة التتويج في كأس افريقيا سيكون له الأثر الايجابي على حظوظ تأهل المنتخب التونسي للألعاب الأولمبية للشباب "داكار 2026" باعتبار أنّ المنافسة تعد احدى المراحل التأهيلية الثلاث لأولمبياد الشباب الى جانب دورة كيليفي التي ستقام بكينيا في 22 نوفمبر وبطولة افريقيا التي ستحتضنها مصر في 13 فيفيري القادم.وأبرز أنّ ضمان التأهل لأولمبياد الشباب يحتّم على العناصر الوطنية جمع أكبر عدد ممكن من النقاط في المشاركات الدولية القارية، لافتا النظر أنّ الجامعة التونسية للترياتلون وضعت على ذمّة المنتخب جميع مقومات النجاح رغم محدودية عدد المجازين الذي يبلغ 300 مجاز، وفق تعبيره.وفي هذا السياق كشف حلمي ساسي من موقعه الرسمي أنّ الجامعة التونسية للترياتلون ستضع ضمن أولوياتها في الفترة القادمة مزيد تطوير اللعبة في تونس وتوجيه تركيزها على صنف الأصاغر وأقل من 23 سنة الى جانب الأكابر، كما ستفتح باب الترشح لانتداب اطار فني جديد يقود العناصر الوطنية في مسار التأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 الذي يتطلب مشاركات دولية مكثفة مع تحقيق نتائج ايجابية.يذكر أنّ الترياتلون أضحت منذ دورة سيدني 2000 رياضة أولمبية، وهي أشبه بالماراطون الثلاثي يبدأ بالسباحة ثم ركوب الدراجات وينتهي بالجري.