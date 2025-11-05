Babnet   Latest update 22:05 Tunis

تونس تشارك في بطولة افريقيا للرماية بالقوس والسهم بابديجان من 19 الى 23 نوفمبر الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/644975f0db26e2.75441831_mpikojghqflen.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 05 Novembre 2025 - 22:05
      
تشارك تونس خلال الفترة الممتدة بين 19 و23 نوفمبر الجاري في بطولة افريقيا للرماية بالقوس والسهم بمدينة ابيدجان بكوت ديفوار، وفق ما صرح به لوكالة تونس افريقيا للأنباء المدير الفني الوطني للجامعة التونسية للرماية عبد المجيد بلحسن اليوم الاربعاء.

وبيّن بلحسن ان المنتخب التونسي سيكون ممثلا في هذا الموعد القاري بستة عناصر منها عنصران في صنف الاكابر (رؤى بن عبد القادر ومحمد حماد) وأربعة عناصر في الفئة العمرية دون 18 سنة (أروى بن دخان وريتاج الشايب ومحمد الهادي بن حامد وخليل ساسي) تحت إشراف المدرب الوطني بلقاسم المكي.

وأوضح المدير الفني الوطني ان هذه البطولة تعدّ محطة تأهيلية الى الألعاب الاولمبية للشباب داكار 2026 بالنسبة للأواسط دون 18 سنة، حيث يتحتم الصعود على منصة التتويج بالاضافة الى تحقيق الرقم الأدنى التأهيلي لضمان الترشح الى الموعد الاولمبي للشباب الذي سيقام للمرة الاولى في القارة الافريقية.

وأفاد ان هذه البطولة ستكون مسبوقة بمعسكر تدريبي من تنظيم اللجنة الدولية الاولمبية، في اطار الخطة التي يتوخاها الهيكل الاولمبي الدولي لمزيد نشر هذا الاختصاص الرياضي في القارة الافريقية.


