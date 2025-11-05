تونس تشارك في بطولة افريقيا للرماية بالقوس والسهم بابديجان من 19 الى 23 نوفمبر الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/644975f0db26e2.75441831_mpikojghqflen.jpg width=100 align=left border=0>

تشارك تونس خلال الفترة الممتدة بين 19 و23 نوفمبر الجاري في بطولة افريقيا للرماية بالقوس والسهم بمدينة ابيدجان بكوت ديفوار، وفق ما صرح به لوكالة تونس افريقيا للأنباء المدير الفني الوطني للجامعة التونسية للرماية عبد المجيد بلحسن اليوم الاربعاء.



وبيّن بلحسن ان المنتخب التونسي سيكون ممثلا في هذا الموعد القاري بستة عناصر منها عنصران في صنف الاكابر (رؤى بن عبد القادر ومحمد حماد) وأربعة عناصر في الفئة العمرية دون 18 سنة (أروى بن دخان وريتاج الشايب ومحمد الهادي بن حامد وخليل ساسي) تحت إشراف المدرب الوطني بلقاسم المكي.





وأوضح المدير الفني الوطني ان هذه البطولة تعدّ محطة تأهيلية الى الألعاب الاولمبية للشباب داكار 2026 بالنسبة للأواسط دون 18 سنة، حيث يتحتم الصعود على منصة التتويج بالاضافة الى تحقيق الرقم الأدنى التأهيلي لضمان الترشح الى الموعد الاولمبي للشباب الذي سيقام للمرة الاولى في القارة الافريقية.



