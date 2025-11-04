وفاة سائق بشركة نقل تونس بعد تعرضه للطعن... و جامعة اللنقل تعلن الحداد وتدعو لحماية الأعوان والمرافق العمومية‎

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690a3d16cf32e4.18531438_efhpgkqojminl.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت نقابة أعوان شركة نقل تونس، اليوم الثلاثاء، عن وفاة العون بالشركة وليد الخصخوصي الذي كان قد تعرّض منذ يومين إلى حادثة طعن بسكين على مستوى الرقبة أثناء تأدية عمله، قبل أن يفارق الحياة صباح اليوم بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة.



وعبّرت الجامعة العامة للنقل عن تضامنها المطلق مع عائلة وليد الخصخوصي وزملائه، مُدينةً بأشد العبارات هذه الجريمة الشنيعة التي طالت أحد أبناء قطاع النقل العمومي.









وأكدت الجامعة أنّ وفاة وليد الخصخوصي ليست حادثة معزولة، بل "جرس إنذار مؤلم" يكشف خطورة ما بلغه مستوى العنف في المجتمع، وضرورة التدخّل العاجل لوضع حدّ للاعتداءات المتكرّرة التي تستهدف أعوان النقل والممتلكات العمومية.



وشدّد البلاغ على أنّ الاعتداء على أعوان النقل هو اعتداء على الدولة والمجتمع، داعياً سلطة الإشراف والإدارة العامة إلى تحمّل مسؤولياتهما كاملة في حماية العاملين وتأمين وسائل النقل العمومي والحافلات ومحطات المترو.



وأعلن المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل عن حمل الشارة السوداء ابتداءً من يوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 من قبل جميع أعوان وإطارات شركة نقل تونس، حداداً على روح الفقيد، وتنديداً بالاعتداءات المتكرّرة التي تستهدف أعوان القطاع.



كما دعت الجامعة في ختام بلاغها إلى:



* ضمان حماية أعوان النقل والممتلكات العامة باعتبارهما جزءاً لا يتجزأ من المرفق الوطني.

* تكثيف الحضور الأمني بالمحطات ووسائل النقل لحماية العاملين والمواطنين.

* محاسبة كل من يعتدي على الأعوان أو يخرّب المرافق العامة بكل شفافية وصرامة.



وختمت الجامعة العامة للنقل بلاغها بالقول:

"رحم الله الزميل الفقيد وليد الخصخوصي، وجعل مثواه الجنة، وألهم عائلته وزملاءه جميل الصبر والسلوان.

