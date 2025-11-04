Babnet   Latest update 10:39 Tunis

العاصمة: 20 سنة سجنا لقاتل شاب داخل مقهى إثر مشاهدة مباراة رياضية

Publié le Mardi 04 Novembre 2025 - 09:22
      
أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، حكما يقضي بسجن شاب لمدة 20 سنة بعد أن أقدم على قتل أحد رواد المقاهي بسكين، على خلفية خلاف نشب بينهما أثناء مشاهدة مباراة رياضية بالعاصمة.

وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهم نيّة القتل، مبيّنا أن الضحية هو من بادر بالاعتداء عليه وتعنيفه، ما دفعه إلى استعمال السكين في لحظة غضب.


