العاصمة: 20 سنة سجنا لقاتل شاب داخل مقهى إثر مشاهدة مباراة رياضية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/hammerright.jpg width=100 align=left border=0>

أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، حكما يقضي بسجن شاب لمدة 20 سنة بعد أن أقدم على قتل أحد رواد المقاهي بسكين، على خلفية خلاف نشب بينهما أثناء مشاهدة مباراة رياضية بالعاصمة.



وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهم نيّة القتل، مبيّنا أن الضحية هو من بادر بالاعتداء عليه وتعنيفه، ما دفعه إلى استعمال السكين في لحظة غضب.