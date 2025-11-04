تواصل مراحل رالي فينيكس الدولي بالعمق الصحراوي جنوبي مدينة دوز

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/622dd703b93ac0.49218382_ilqfjpomgnkeh.jpg width=100 align=left border=0>

تتواصل بصحراء ولاية قبلي وتحديدا الفضاء الصحراوي جنوبي مدينة دوز مراحل رالي فينيكس الدولي في نسخته الخامسة التي انطلقت هذه السنة يوم 31 أكتوبر المنقضي من ولاية المنستير لتمتد الى غاية 6 نوفمبر الجاري مرورا بعدة مناطق بولايتي توزر وقبلي.

وأوضح هشام عامر رئيس الجامعة التونسية للسيارات الطرف المنظم لهذا الرالي من الجانب التونسي لوكالة تونس افريقيا للانباء ان رالي فينيكس يعتبر اكبر حدث رياضي للراليات في تونس باعتبار انه يشهد مشاركة اكثر من 100 متسابق يتوزعون على 37 سيارة من نوع اس اس في و28 سيارة رباعية الدفع الى جانب 6 شاحنات و13 دارجة نارية مشيرا الى ان هذا الرالي يساهم في الترويج للبلاد التونسية كوجهة سياحية رياضية خاصة وان هذا النوع من الرياضات الميكانيكية له صدى كبير في العالم ويتطلب قدرات تنظيمية ضخمة تمكنت تونس من تامينها في ظل التقدم التقني لهذا النوع من السباقات التي باتت تعتمد المنظومات الاتصالية الحديثة .

كما أشار الى ان رالي فينيكس يضم 10 جنسيات من بينهم 5 سيارات ودراجة نارية من تونس الى جانب عدد من المتسابقين من الجزائر وبلغاريا ورومانيا واسبانيا وفرنسا والبرتغال واليابان مبينا انه سيتم خلال هذه التظاهرة قطع مسافة تمتد على حوالي 2770 كلم حيث توجه المتسابقون في المرحلة الأولى من ولاية المنستير الى ولاية توزر اين أنطلقت السباقات يوم 1 نوفمبر الجاري على مسافة 292 كلم تفصل بين مدينة توزر مرورا بنفطة ووصولا الى مدينة دوز.





وتم يوم الاحد تنظيم المرحلة الثانية من السباق في شكل حلقة تمتد على مسافة 362 كلم انطلاقا من دوز ورجوعا اليها بينما امتدت المرحلة الثالثة امس الاثنين على مسافة 520 كلم انطلاقا من مدينة دوز في اتجاه منطقة قصر غيلان بالعمق الصحراوي جنوبي هذه المدينة ثم العودة الى نقطة الانطلاق.



وفي ذات الاطار، افاد هشام عامر ان مراحل السباق ستتواصل اليوم الثلاثاء بمسار دوز الصابرية دوز الذي سيمتد على مسافة 316 كلم ليكون يوم الأربعاء مخصصا للمرحلة الخامسة من الرالي التي ستنطلق من دوز مرورا بمدينة قبلي ثم مدينة القيروان وصولا الى المنستير على مسافة 404 كلم على ان يكون الاختتام يوم الخميس القادم عبر تنظيم المرحلة السادسة والأخيرة من الرالي انطلاقا من المنستير في اتجاه مكثر ثم زغوان والنفيضة ومن ثمة العودة الى المنستير اين سيقام حفل اختتام هذه النسخة وتتويج الفائزين.