إضراب البنوك: الجامعة العامة تؤكد تواصله لليوم الثاني وتتهم المجلس البنكي بالمماطلة

في فقرة "Arrière-Plan" على إذاعة الجوهرة أف أم، تناول الإعلامي حاتم عمارة موضوع إضراب البنوك والمؤسسات المالية الذي ينفّذه موظفو القطاع يومي 3 و4 نوفمبر، بدعوة من الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، وذلك على خلفية تعطل المفاوضات حول الزيادة في الأجور وتطبيق الفصل 412 المتعلق بالتخفيض في نسبة فائدة القروض طويلة المدى على الموظفين أسوة بالحرفاء.







أحمد الجزيري: “الإضراب ناجح بنسبة تفوق 80 بالمائة”





“أنا ما نفتخرش بنجاح الإضراب، بالعكس كنت نتمنى يفشل لو كانت الأطراف جلست معنا وتفاوضت… لكن ما صارش حتى اتصال. مطلبنا بسيط: احترام الاتفاقيات السابقة وتطبيق القانون.”

اتهامات بالضغط على الموظفين



“صارت هرْسلة كبيرة… اتصالات وتهديدات مباشرة. قالولهم ما تعديوش، راهو نحيّوك، ومع ذلك الناس خرجت وقالت كلمتها.”

“لسنا ضد الدولة… بل ضد التجاهل”



“إحنا ما نبلوكيوش البلاد، بالعكس نطالبو بحقوقنا القانونية، واللي صار ما هوش إلا نتيجة لتغوّل رأس المال وتجاهل الحكومة والمجلس البنكي لمطالبنا.”

دعوة للحوار وتجنّب التصعيد



“نحن مازلنا مادّين يدينا… لو يتصلوا بينا اليوم ونقعدو على الطاولة، الاضراب يتوقف فوراً. إحنا ما نبحثوش على الصدام، نحبّو فقط احترام الاتفاقيات وإنصاف الموظفين.”

