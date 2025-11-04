Babnet   Latest update 13:47 Tunis

النيابة العمومية تحذر المواطنين من عمليات التحيل على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"

Publié le Mardi 04 Novembre 2025 - 12:35
      
دعا الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بولاية سليانة عيسى القاسمي كافة المواطنين، إلى الحذر من عمليات التحيّل على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، وخاصة من الرسائل التي تطلب معلومات مالية.

وبين القاسمي في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن عدة شكايات وردت في الآونة الأخيرة، مفادها تعرض أشخاص للتحيّل، من حسابات أقربائهم أو أصدقائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، واشار الى ان رسالة التحيّل تتضمن الدعوة الى دفع مبالغ مالية لفائدة محام تم تكليفه للنظر في قضية بسبب اشكالية تعود الى سنة 2015، على اعتبار أنّ الشخص المعني يتواجد بمركز الحرس الوطني.



وأوضح أن عددا من المواطنين، انطلت عليهم الحيلة، وأرسلوا مبالغ مالية ضخمة حيث ارسل شخص ما يقارب 15 ألف دينار بسبب مثل هذه الرسائل.
وأكد بالمناسبة أن النيابة العمومية باشرت قضايا مختلفة في الغرض وأصدرت أحكاما سجنيّة في حق أحد الأشخاص أصيل ولاية سليانة، والاحتفاظ بأخر.


