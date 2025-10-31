ريم الثابتي: "أبناء قابس ما رقدوش.. وننتظر قرارًا ينهي الجريمة البيئية"

استضاف برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، ضمن فقرة "متابعات"، الناشطة البيئية ريم الثابتي، إحدى الوجوه البارزة في حملة "أوقفوا التلوث"، للحديث عن تطورات الملف البيئي في قابس واستعدادات أهالي الجهة لمسيرة جديدة مبرمجة ليوم الجمعة 31 أكتوبر.



تحركات متواصلة رغم الصمت الرسمي



"انتظرنا قرارات مصيرية بعد المسيرة، لكن لم نسمع شيئاً. السلطات المحلية ما عندهاش صلاحية، والقرار يجب أن يكون حكومياً أو رئاسياً."

مسيرة جديدة من جارة إلى النزلة



"رانا قاعدين فايقين ومصحصحين، ما نطالبوش بأنصاف الحلول، مطلبنا الوحيد هو تفكيك الوحدات الملوثة، موش نقلها جزئياً."

"نعيش احتلالاً بيئياً في قابس"



"نشمّ ريحة الكبريت من صغرنا، البحر صفَر، والأسماك انقرضت تقريباً، وولينا نحسو رواحنا نعيشو في منطقة محاصرة بالتلوث."

مطالب واضحة وشراكة ممكنة



رسالة إلى السلطات



"نحب نقول للمسؤولين: كفاية تجاهل. قابس اليوم تختنق. نحنا ما نحكيوش على رفاهية، نحكيو على الحق في الحياة. رانا نعطيو من صحتنا ودمنا، لكن ما عادش نسكتو."

أوضحتأن حملةتواصل نضالها السلمي للمطالبة بـ، مؤكدة أن الأهالي "ما رقدوش" ومازالواوأضافت أنبعد المسيرة التاريخية السابقة يوم 21 أكتوبر، التي جمعت أكثر من، "زاد من إصرار الناس على مواصلة التحرك"، معتبرة أن تلك المسيرة كانت "استفتاءً شعبياً حقيقياً ضد التلوث".وقالت:كشفت الثابتي أنستنطلقمن، مشيرة إلى أن اختيار المكانباعتباره منوأوضحت أن الهدف من المسيرة هو "تذكير الجميع بأن ملف قابس لم يُغلق"، قائلة:خلال الحوار، عبّرت ريم الثابتي عن، واصفة الوضع في قابس بـ"الاحتلال البيئي"، حيث يعيش السكان، وفق قولها، بينوقالت:كما عرض البرنامجتُظهرمن المجمع الكيميائي في الليالي الأخيرة، وهو ما وصفته ريم بأنه "مؤشر خطير على تدهور الوضع البيئي".شددت المتحدثة على أن الحل الوحيد هووتنفيذ تعهدات الدولة السابقة، معحول مستقبل الجهة بعد التفكيك.وأكدت أن "قابس يمكن أن تتحول إلى قطب بيئي واقتصادي نظيف" إذا توفرت الإرادة السياسية والاستثمار في مشاريع بديلة.كما ثمّنت دعم المجتمع المدني والمنظمات الوطنية، ومنها، مشيدة بدورهم فياختتمت ريم الثابتي حديثها برسالة مؤثرة قالت فيها:ودعت إلى أن يكون يومموعداً جديداً لـوللتأكيد أن "القضية البيئية قضية وطن، مش جهة فقط".