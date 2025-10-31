Babnet   Latest update 16:07 Tunis

العرض الأوبرالي "لاترافياتا" الليلة في مسرح الأوبرا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/606b2a08679e96.75908493_ipqjkhnmofgel.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 31 Octobre 2025 - 15:04 قراءة: 0 د, 51 ث
      
يحتضن مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي مساء اليوم الجمعة النسخة التونسية من الأوبرا العالمية "La Traviata" للمؤلف الإيطالي جوزيبي فيردي، ويتنزل هذا العرض في إطار إعادة تقديم كلاسيكيات الفن الأوبرالي بروح محلية وبمواهب تونسية. 
سيجمع عرض "لاترافياتا" في نسخته التونسية عددا من الأصوات الاوبرالية الشبابية من تونس من بينها حسان الدوس ومرام بوهبال وغيث سعد وضياء الرايس وهندة بن شعبان، وحاتم النصري.
هذه النسخة التونسية من "لاترافياتا"، من إنتاج مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة، وبدعم من وزارة الشؤون الثقافية، وهو العرض الأوبرالي الثاني الذي يُنجز في نسخة تونسية بعد أوبرات "كارمن".

عرض "لاترافياتا" هو من الكلاسيكيات في تاريخ الأوبرا العالمية  تم تقديمه سنة 1835 في البندقية- إيطاليا، وهو من تلحين Giuseppe Verdi جوزيبي فيردي ونص غنائي  فرانشيسكو ماريا بيافي Francesco Maria Piave، مقتبس من رواية  La Dame aux camélias" ل Alexandre Dumas ألكسندر دوماس الابن.

ويعد هذا العرض من أشهر الأعمال الأوبرالية في تاريخ الموسيقى،. و ينقسم إلى عدد من الفصول التي تروي الحب في وجوهه المتعددة، اللقاء السعيد والمتعة، والصراع ضد التقاليد، وألم الفراق ثم الموت، ويطلق على هذا العرض الأوبرالي أيضا توصيف أنشودة الحب المستحيل.


