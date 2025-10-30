رفض مطالب الإفراج عن عبد الكريم الهاروني ومحمد فريخة وتأجيل محاكمتهما إلى نوفمبر المقبل

رفضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، مطالب الإفراج المقدمة لفائدة القيادي بحركة النهضة ووزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني، ورجل الأعمال محمد فريخة، إلى جانب إطارين من مؤسسة وطنية بترولية.



وقررت المحكمة تأجيل محاكمتهم إلى شهر نوفمبر القادم، في إطار قضية تتعلق بجرائم مالية ذات صبغة فساد وتجاوزات إدارية.









