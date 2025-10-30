Babnet   Latest update 07:33 Tunis

رفض مطالب الإفراج عن عبد الكريم الهاروني ومحمد فريخة وتأجيل محاكمتهما إلى نوفمبر المقبل

Publié le Jeudi 30 Octobre 2025
      
رفضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، مطالب الإفراج المقدمة لفائدة القيادي بحركة النهضة ووزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني، ورجل الأعمال محمد فريخة، إلى جانب إطارين من مؤسسة وطنية بترولية.

وقررت المحكمة تأجيل محاكمتهم إلى شهر نوفمبر القادم، في إطار قضية تتعلق بجرائم مالية ذات صبغة فساد وتجاوزات إدارية.





