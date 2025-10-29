إطاحة بمروج مخدرات في خزندار وحجز مبالغ مالية وأدوات الترويج

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67726859236b13.57406160_imneqljfghpko.jpg width=100 align=left border=0>

تمكّن رئيس مركز الأمن الوطني بخزندار وأعوانه، إثر عملية مداهمة نوعية، من الإطاحة بمروج مخدرات ينشط بالمنطقة، حيث تم حجز كمية من المواد المخدّرة، إضافة إلى مبلغ مالي متأتٍّ من عمليات الترويج، مع ضبط أدوات القص والوزن المستعملة في تجهيز المخدرات للبيع.



وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، تم الإذن بالاحتفاظ بالمظنون فيه من أجل ترويج مواد مخدرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.









ويُذكر أنّ رئيس مركز الأمن الوطني بخزندار سبق أن نجح في تفكيك عدة شبكات وعصابات إجرامية خطيرة تنشط في ترويج المخدرات داخل الوسط المدرسي وبين الشبان، إضافة إلى التصدي لجرائم السلب والسرقات بمختلف أنواعها.