Babnet   Latest update 12:33 Tunis

نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تدعو إلى مواصلة العمل بمنظومة الانتفاع باسترجاع مصاريف أدوية الأمراض العادية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61c99ef0988042.78032932_mplijekongqhf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 29 Octobre 2025 - 11:52 قراءة: 1 د, 23 ث
      
دعت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، في بلاغ لها مساء الثلاثاء، كافة الصيادلة والمضمونين الاجتماعيين المنخرطين في منظومة طبيب العائلة إلى اقتناء الأدوية الخاصة بالأمراض العادية من الصّيدليات مع الانتفاع باسترجاع مصاريف الأدوية طبقا للإجراءات الجاري بها العمل لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وذلك على إثر بلاغ أصدره "الكنام" عشية الثلاثاء.

وكان "الكنام"، أعلن في بلاغه، وبصفة استثنائية، منخرطي المنظومة العلاجية الخاصة بإمكانية الانتفاع باسترجاع مصاريف اقتناء الأدوية المتعلقة بالأمراض العادية، طبقًا للإجراءات المعمول بها في الغرض، فضلا عن مواصلة العمل بمنظومة "الطرف الدافع" بصفة مباشرة مع الصيدليات التي لا تلتزم بقرار النقابة المؤرخ في 25 أكتوبر الجاري القاضي بعدم تجديد الاتفاقية بالنسبة للطرف الدافع لسنة 2026 بصيغتها الحالية مع الصندوق وإيقاف العمل بهذه الصيغة بالنسبة للأمراض العادية انطلاقا من 27 أكتوبر الجاري، معتبرا أن هذا القرار أحادي الجانب، ولم يحترم الإجراءات والآجال القانونية والتعاقدية المنصوص عليها بالاتفاقية القطاعية.



ودعت النقابة في بلاغها مساء الأمس، إلى مواصلة العمل بمنظومة الطرف الدّافع واسترجاع مصاريف الأدوية الخاصة بالأمراض العادية في انتظار تسوية الإشكالات القائمة بالطرق القانونية والمؤسساتية، مؤكدة أن الصيدلي التونسي قام بواجبه الوطني والمهني على أكمل وجه طوال السنوات الماضية، وتحمل بمفرده تبعات إخلالات الصندوق، حرصا منه على عدم المساس بحقوق المواطن في الدواء.

وكانت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، قررت إثر انعقاد جلستها العامة الخارقة للعادة يوم 25 أكتوبر الجاري، عدم تجديد الاتفاقية بالنسبة للطرف الدافع لسنة 2026 بصيغتها الحالية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" وإيقاف العمل بصيغة الطرف الدافع بالنسبة للأمراض العادية انطلاقا من يوم الاثنين 27 أكتوبر الجاري، وذلك بسبب تواصل ضرب أسس الاتفاقية الحالية وإعادة غلق مسار النقاش حول تنفيذ مخرجات الاجتماع الأخير بين المكتب الوطني ومختلف الأطراف المتدخلة وتواصل عدم احترام بنود الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، حسب بلاغها الصّادر في الغرض.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317501


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 29 أوكتوبر 2025 | 7 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:55
17:27
15:03
12:10
06:40
05:13
الرطــوبة:
% 38
Babnet
Babnet26°
26° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-15
25°-19
26°-19
26°-19
24°-18
  • Avoirs en devises
    24957,6

  • (28/10)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41200 DT        1$ =2,93682 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28/10)   820,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:33 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    