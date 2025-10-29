نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تدعو إلى مواصلة العمل بمنظومة الانتفاع باسترجاع مصاريف أدوية الأمراض العادية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61c99ef0988042.78032932_mplijekongqhf.jpg width=100 align=left border=0>

دعت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، في بلاغ لها مساء الثلاثاء، كافة الصيادلة والمضمونين الاجتماعيين المنخرطين في منظومة طبيب العائلة إلى اقتناء الأدوية الخاصة بالأمراض العادية من الصّيدليات مع الانتفاع باسترجاع مصاريف الأدوية طبقا للإجراءات الجاري بها العمل لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وذلك على إثر بلاغ أصدره "الكنام" عشية الثلاثاء.



وكان "الكنام"، أعلن في بلاغه، وبصفة استثنائية، منخرطي المنظومة العلاجية الخاصة بإمكانية الانتفاع باسترجاع مصاريف اقتناء الأدوية المتعلقة بالأمراض العادية، طبقًا للإجراءات المعمول بها في الغرض، فضلا عن مواصلة العمل بمنظومة "الطرف الدافع" بصفة مباشرة مع الصيدليات التي لا تلتزم بقرار النقابة المؤرخ في 25 أكتوبر الجاري القاضي بعدم تجديد الاتفاقية بالنسبة للطرف الدافع لسنة 2026 بصيغتها الحالية مع الصندوق وإيقاف العمل بهذه الصيغة بالنسبة للأمراض العادية انطلاقا من 27 أكتوبر الجاري، معتبرا أن هذا القرار أحادي الجانب، ولم يحترم الإجراءات والآجال القانونية والتعاقدية المنصوص عليها بالاتفاقية القطاعية.









ودعت النقابة في بلاغها مساء الأمس، إلى مواصلة العمل بمنظومة الطرف الدّافع واسترجاع مصاريف الأدوية الخاصة بالأمراض العادية في انتظار تسوية الإشكالات القائمة بالطرق القانونية والمؤسساتية، مؤكدة أن الصيدلي التونسي قام بواجبه الوطني والمهني على أكمل وجه طوال السنوات الماضية، وتحمل بمفرده تبعات إخلالات الصندوق، حرصا منه على عدم المساس بحقوق المواطن في الدواء.



