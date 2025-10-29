Babnet   Latest update 14:29 Tunis

مونديال كرة اليد تحت 17 عاما - المنتخب التونسي يلاقي نظيره البرازيلي ضمن الدور الترتيبي من اجل المراكز بين 5 و8

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61842bf9884d92.45453279_hgkqlnfioemjp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 29 Octobre 2025 - 14:29 قراءة: 0 د, 34 ث
      
يلاقي المنتخب التونسي لكرة اليد تحت 17 سنة نظيره البرازيلي غدا الخميس على الساعة 14 و45 دقيقة في اطار الدور الترتيبي من اجل تحديد اصحاب المراكز من 5 الى 8 ضمن مونديال هذه الفئة العمرية المقام حاليا بالمغرب.
وستجمع المباراة الاخرى لحساب هذا الدور الترتيبي بين المنتخبين الارجنتيني والامريكي في منتصف النهار.
ويتواجه المنتخبان الفائزان في المقابلتين غرة نوفمبر المقبل من اجل المركز الخامس على ان يتبارى المنتخبان المنهزمان على المركز السابع.

وكان المنتخب التونسي انهى الدور الاول في المركز الثالث ضمن المجموعة الثانية برصيد نقطتين من خسارتين امام اسبانيا 23-48 وقطر 30-38 وفوز على على كوريا 33-27.

وسيجمع الدور نصف النهائي المقرر غدا الخميس بين المانيا وقطر من جهة واسبانيا ومصر من جهة اخرى.


