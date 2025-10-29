مونديال كرة اليد تحت 17 عاما - المنتخب التونسي يلاقي نظيره البرازيلي ضمن الدور الترتيبي من اجل المراكز بين 5 و8

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61842bf9884d92.45453279_hgkqlnfioemjp.jpg width=100 align=left border=0>

يلاقي المنتخب التونسي لكرة اليد تحت 17 سنة نظيره البرازيلي غدا الخميس على الساعة 14 و45 دقيقة في اطار الدور الترتيبي من اجل تحديد اصحاب المراكز من 5 الى 8 ضمن مونديال هذه الفئة العمرية المقام حاليا بالمغرب.

وستجمع المباراة الاخرى لحساب هذا الدور الترتيبي بين المنتخبين الارجنتيني والامريكي في منتصف النهار.

ويتواجه المنتخبان الفائزان في المقابلتين غرة نوفمبر المقبل من اجل المركز الخامس على ان يتبارى المنتخبان المنهزمان على المركز السابع.





وكان المنتخب التونسي انهى الدور الاول في المركز الثالث ضمن المجموعة الثانية برصيد نقطتين من خسارتين امام اسبانيا 23-48 وقطر 30-38 وفوز على على كوريا 33-27.



