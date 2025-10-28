Babnet   Latest update 06:56 Tunis

غسان الهنشيري: " اسطول الصمود شكل لجنة لاستكمال إعداد التقرير المالي ونشره للرأي العام "

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68caeca2097fc2.59803520_qiohgfknmljep.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 28 Octobre 2025 - 06:56
      
قال عضو الهيئة التسييرية لأسطول الصمود غسان الهنشيري في حوار عبر امواج اذاعة الديوان أن الهيئة شكلت لجنة لتوضيح أين ذهبت المساعدات الموجهة لسكان غزة.
واضاف " الدعم العيني ذهب الى الهلال الاحمر او حمل في سفن كسر الحصار اما الدعم المالي فتم ارسال بعضه والبعض الاخر منح لقرية الاطفال " اس ويس" قمرت.


وكانت هيئة أسطول الصمود التونسيّة، أفادت أنّ كلّ التبرعات العينية، التّي لم يتم شحنها على متن السفن نحو غزة، وقع تسليمها إلى الهلال الأحمر.


وأضافت الهيئة، في بلاغ لها عقب اجتماع عقدته، الأحد، أنّها كلّفت فريق الشؤون المالية باستكمال إعداد التقرير المالي ونشره للرأي العام في غضون 45 يوما، مع قرار التبرّع بكامل المبلغ المتبقّي لأطفال غزة عبر جمعيّة "أس أو أس قمرت"، مؤكّدة أنّ كل العمليات المالية، منذ فتح باب التبرعات إلى حين غلقه، قد تمت تحت إشراف محام وعدل منفذ ومحاسب.

كما قررت، فتح باب تقييم تجربة أسطول الصمود العالمي عبر جلسات حضورية، وآليات تقييم عن بعد، بمشاركة جميع المنظمين والمشاركين والمتبرعين وكل من يرغب في المساهمة في هذا التقييم.

وأكدت، أيضا، أنّ العمل من أجل كسر الحصار على غزة متواصل ولن يتوقّف إلاّ برفع الحصار البري والبحري كليّا، وأن التضامن مع الشعب الفلسطيني لن يتوقف الا بتحرير كل فلسطين من النهر الى البحر.


الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة

الأكثر قراءة آخر 7 أيام

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

