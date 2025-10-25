ابراهيم بودربالة: مجلس النواب حقّق إنجازات مهمّة وتمكّن من استعادة جزء من ثقة المواطنين‎

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/640f8e613f13f8.73689218_fjnkmgpqhiole.jpg width=100 align=left border=0>

قال الجمعة 24 أكتوبر، رئيس مجلس النواب ابراهيم بودربالة خلال اشرافه على اجتماع ندوة الرؤساء، ان مجلس النواب حقّق إنجازات مهمّة وتمكّن من استعادة جزء من ثقة المواطنين.



وأشار في هذا الصدد الى ما تم تحقيقه في مجال العمل التشريعي، وتجسّم خاصة عبر المصادقة على عدد من القوانين الهامّة على غرار القانون المتعلّق بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، والقانون المتعلّق بالبنايات المتداعية للسقوط، وقانون المسؤولية الطبية.





أخبار ذات صلة: رئيس مجلس النواب يشرف على اجتماع ندوة الرؤساء ...



وبيّن أنّ مجلس نوّاب الشعب عمل على الحفاظ على التناغم والانسجام مع الوظيفتين التنفيذية والقضائية، في إطار رؤية تهدف إلى خدمة المصلحة العليا للوطن والحفاظ على توازن عمل مؤسسات الدولة



واعتبر أنّ الطريق ما زالت مفتوحة أمام تحقيق خطوات أكبر لخدمة المصلحة العليا للوطن، داعيًا جميع النواب إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية والحكمة والتبصّر. وبيّن أنّ مجلس نوّاب الشعب عمل على الحفاظ على التناغم والانسجام مع الوظيفتين التنفيذية والقضائية، في إطار رؤية تهدف إلى خدمة المصلحة العليا للوطن والحفاظ على توازن عمل مؤسسات الدولةواعتبر أنّ الطريق ما زالت مفتوحة أمام تحقيق خطوات أكبر لخدمة المصلحة العليا للوطن، داعيًا جميع النواب إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية والحكمة والتبصّر.