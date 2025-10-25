Babnet   Latest update 06:56 Tunis

ابراهيم بودربالة: مجلس النواب حقّق إنجازات مهمّة وتمكّن من استعادة جزء من ثقة المواطنين‎

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/640f8e613f13f8.73689218_fjnkmgpqhiole.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 25 Octobre 2025
      
قال الجمعة 24 أكتوبر، رئيس مجلس النواب ابراهيم بودربالة خلال اشرافه على اجتماع ندوة الرؤساء، ان مجلس النواب حقّق إنجازات مهمّة وتمكّن من استعادة جزء من ثقة المواطنين.

وأشار في هذا الصدد الى ما تم تحقيقه في مجال العمل التشريعي، وتجسّم خاصة عبر المصادقة على عدد من القوانين الهامّة على غرار القانون المتعلّق بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، والقانون المتعلّق بالبنايات المتداعية للسقوط، وقانون المسؤولية الطبية.

وبيّن أنّ مجلس نوّاب الشعب عمل على الحفاظ على التناغم والانسجام مع الوظيفتين التنفيذية والقضائية، في إطار رؤية تهدف إلى خدمة المصلحة العليا للوطن والحفاظ على توازن عمل مؤسسات الدولة

واعتبر أنّ الطريق ما زالت مفتوحة أمام تحقيق خطوات أكبر لخدمة المصلحة العليا للوطن، داعيًا جميع النواب إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية والحكمة والتبصّر.


