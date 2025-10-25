رئاسة الحكومة تقرّر تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر‎

أعلنت الجمعة 24 أكتوبر، الكاتبة العامة لجمعية النساء الديمقراطيات هالة بن سالم أن رئاسة الحكومة قرّرت تعليق نشاط الجمعية لمدة شهر وذلك إلى ما اعتُبر مخالفات للمرسوم عدد 88 المتعلّق بالجمعيات.







وأفادت هالة بن سالم انه تم اتخاذ قرار تعليق نشاط الجمعية رغم أن الجمعية قامت منذ تلقيها تنبيها في أكتوبر 2024 بتسوية وضعيتها القانونية وقدّمت الوثائق المطلوبة لرئاسة الحكومة.واعتبرت أن هذا القرار يحمل أبعادًا سياسية واضحة ويمسّ جوهر النضال النسوي و الحقوقي في تونس ويمثل محاولة جديدة لإسكاتها وتهميش دورها في الفضاء العام.تجدر الاشارة الي أن الفصل 45 من مرسوم الجمعيات ينص على عقوبات للجمعيات التي تخالف فصول القانون تمر عبر 3 مراحل، التنبيه ثم التعليق ثم الحل.