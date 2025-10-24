يوسف الصديق: اتصلت بقافلة الصمود للمشاركة فتم رفضي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fb5a3a2c47e2.69331651_fnqlgmkehipjo.jpg width=100 align=left border=0>

أفاد يوسف الصديق، خلال مداخلة على قناة "تلفزة تي في"، بأنه اتصل بالناطق الرسمي باسم قافلة الصمود المتجهة إلى غزة، وائل نوار، وأبدى رغبته في المشاركة في القافلة دعماً للقضية الفلسطينية، إلا أنه قوبل بالرفض.



وأوضح الصديق أنه عرّف بنفسه خلال الاتصال، لكن نوار "لم يتعرّف عليه"، وفق تعبيره، قائلاً: "اتصلت به فلم يعرفني رغم أني عرّفت بنفسي".









وأضاف الصديق أن مشاركته كانت ستُسهم – حسب قوله – في التعريف بالقضية الفلسطينية على نطاق أوسع، مؤكداً: "كنت سأُعرّف بالقضية الفلسطينية، خاصة وأن لي حضوراً وتأثيراً في فرنسا".

