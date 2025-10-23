أملاك الدولة: إصدار 2854 قرار مصادرة منذ 2011 يشمل عقارات وأصولًا مالية وشركات
أفادت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أنّ لجنة المصادرة أصدرت 2854 قرار مصادرة منذ إحداثها بمقتضى المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المتعلّق بمصادرة الأموال والممتلكات المنقولة والعقارية المكتسبة بطرق غير مشروعة.
وشملت هذه القرارات:
* عقارات ومنقولات
* حسابات بنكية
* مساهمات في رؤوس أموال شركات
* محافظ أوراق مالية
* أصول تجارية
* حسابات جارية للشركاء
وأكدت الوزارة، في ردّها على سؤال كتابي تقدّم به نواب من كتلة الأمانة والعمل بمجلس نواب الشعب، أنّ لجنة وطنية لدى وزارة المالية تتولى عملية التصرف في هذه الأموال والممتلكات لفائدة الدولة، وذلك بالتنسيق مع رئاسة الحكومة والوزارات والهياكل المعنية.
