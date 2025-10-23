Babnet   Latest update 18:24 Tunis

أملاك الدولة: إصدار 2854 قرار مصادرة منذ 2011 يشمل عقارات وأصولًا مالية وشركات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fa60e8a7edb1.89461008_qpnijoekhlmgf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 23 Octobre 2025 - 18:07 قراءة: 0 د, 29 ث
      
أفادت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أنّ لجنة المصادرة أصدرت 2854 قرار مصادرة منذ إحداثها بمقتضى المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المتعلّق بمصادرة الأموال والممتلكات المنقولة والعقارية المكتسبة بطرق غير مشروعة.

وشملت هذه القرارات:



* عقارات ومنقولات
* حسابات بنكية
* مساهمات في رؤوس أموال شركات
* محافظ أوراق مالية
* أصول تجارية
* حسابات جارية للشركاء

وأكدت الوزارة، في ردّها على سؤال كتابي تقدّم به نواب من كتلة الأمانة والعمل بمجلس نواب الشعب، أنّ لجنة وطنية لدى وزارة المالية تتولى عملية التصرف في هذه الأموال والممتلكات لفائدة الدولة، وذلك بالتنسيق مع رئاسة الحكومة والوزارات والهياكل المعنية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317181


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 23 أوكتوبر 2025 | 1 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:02
17:35
15:08
12:11
06:34
05:07
الرطــوبة:
% 41
Babnet
Babnet29°
27° Babnet
الــرياح:
9.26 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-20
27°-20
29°-20
34°-22
23°-18
  • Avoirs en devises
    24944,9

  • (23/10)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40934 DT        1$ =2,93994 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23/10)   1534,4 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:24 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    