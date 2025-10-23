أملاك الدولة: إصدار 2854 قرار مصادرة منذ 2011 يشمل عقارات وأصولًا مالية وشركات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fa60e8a7edb1.89461008_qpnijoekhlmgf.jpg width=100 align=left border=0>

أفادت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أنّ لجنة المصادرة أصدرت 2854 قرار مصادرة منذ إحداثها بمقتضى المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المتعلّق بمصادرة الأموال والممتلكات المنقولة والعقارية المكتسبة بطرق غير مشروعة.



وشملت هذه القرارات:









* عقارات ومنقولات

* حسابات بنكية

* مساهمات في رؤوس أموال شركات

* محافظ أوراق مالية

* أصول تجارية

* حسابات جارية للشركاء



وأكدت الوزارة، في ردّها على سؤال كتابي تقدّم به نواب من كتلة الأمانة والعمل بمجلس نواب الشعب، أنّ لجنة وطنية لدى وزارة المالية تتولى عملية التصرف في هذه الأموال والممتلكات لفائدة الدولة، وذلك بالتنسيق مع رئاسة الحكومة والوزارات والهياكل المعنية.

وأكدت الوزارة، في ردّها على سؤال كتابي تقدّم به نواب منبمجلس نواب الشعب، أنّتتولى عملية التصرف في هذه الأموال والممتلكات لفائدة الدولة، وذلك بالتنسيق مع رئاسة الحكومة والوزارات والهياكل المعنية.