سليانة: تنظيم عملية بيضاء تحاكي اصطدام شاحنة محروقات مع حافلة لنقل العاملات بالطريق الجهوية 73

Publié le Vendredi 24 Octobre 2025 - 14:47
      
نظمت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بسليانة، اليوم الجمعة، عملية بيضاء تطبيقية بالطريق الجهوية 73 بمفترق المنطقة الصناعية، للوقوف على مدى جاهزية جميع الهياكل المتدخلة.
وتحاكي العملية البيضاء، سيناريو اصطدام شاحنة محروقات مع حافلة لنقل العاملات بالطريق الجهوية 73، وبداية نشوب حريق بفعل اشتعال مادة البنزين المتسربة على الأرض، مما أسفر عن تسجيل عدد من الاصابات بالحافلة، وقد ضبطت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث للغرض خطة انقاذ تمثلت في الشروع في اجراء المصابين والقيام بجدار مائي لحماية المسعفين والمواطنين وغلق المنافذ المؤدية الى مكان الحادث.
وتمكنت وحدات الحماية المدنية التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بسليانة، من السيطرة على الحريق ونقل المصابين الى المستشفى الجهوي بسليانة، كما تمت إزاحة الحافلة وارجاعها الى وضعها الطبيعي ونقل بقية العملة بواسطة حافلة أخرى.

وتم للغرض تسخير شاحنة إطفاء تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية)، وسيارتي اسعاف (تابعة للإدارة الجهوية للصحة) وألة كاسحة (تابعة للبلدية) ومثلها (تابعة للتجهيز) وحافلة (تابعة للشركة الجهوية للنقل).


