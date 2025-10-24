تأجيل محاكمة شقيق نائب سابق ومسؤولين بشركة فسفاط قفصة في قضية فساد مالي وإداري

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c4acfe848cec1.60468323_iogkhmeqnfjlp.jpg width=100 align=left border=0>

قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، تأجيل محاكمة شقيق نائب سابق بالبرلمان المنحل وثلاثة مسؤولين سابقين بشركة فسفاط قفصة إلى جلسة شهر ديسمبر المقبل، وذلك على خلفية قضية تتعلق بـ شبهات فساد مالي وإداري أثناء إبرام إحدى صفقات نقل الفسفاط بالشركة.